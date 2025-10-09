3 مهام تاريخية تنتظر محمد صلاح مع المنتخب في كأس العالم 2026.. أول فوز للفراعنة.. وتخطي هداف منتخب مصر التاريخي أبرزها

أحرز محمد صلاح هدفين وقاد منتخب مصر للفوز على منتخب جيبوتي (3-0)، ما سمح له بتأهل الفراعنة مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

رابع تأهل للمونديال في تاريخ منتخب مصر

وحجز منتخب مصر بقيادة مديره الفني حسام حسن، مكانه في المونديال للمرة الرابعة قبل جولة من نهاية التصفيات، حيث تصدر المجموعة الأولى برصيد 23 نقطة، مع تبقي مباراة أمام غينيا بيساو، ستقام يوم الأحد المقبل بالقاهرة.

وهناك ثلاث مهام تاريخية ستكون في انتظار محمد صلاح مع منتخب مصر في نهائيات كأس العالم 2026.

حلم أول انتصار في تاريخ المونديال

فقد عجز منتخب مصر عن تحقيق أي انتصار في كأس العالم خلال مشاركاته الثلاثة الماضية في أعوام (1934 - 1990 - 2018) وسيحمل محمد صلاح على عاتقه قيادة منتخب بلاده إلى أول انتصار مونديالي.

وتعرض الفراعنة إلى 5 هزائم وتعادلين من أصل 7 مباريات، خلال مشاركتهم التاريخية في 3 نسخ بالمونديال.

علمًا بأن مشاركة الفراعنة في نسخة 1934 اقتصرت على مباراة واحدة بسبب النظام القديم للمسابقة الذي ينطلق بمباريات إقصائية مباشرة.

ومع تطور النظام عبر العصور أصبح كأس العالم يبدأ بدور المجموعات.

إنجاز تجاوز دور المجموعات

لم يسبق لمنتخب مصر أن تجاوز الدول الأول مطلقا، وكانت أقسى مشاركاتها حينما ودعت مجموعات نسخة كأس العالم في روسيا 2018 بثلاث هزائم متتالية أمام أوروجواي (0-1) وروسيا (1-3) والسعودية (1-2).

هذه المرة ستكون حظوظ المنتخب المصري أكبر من أي وقت مضى في تجاوز الدور الأول مع اتساع رقعة المشاركة إلى 48 منتخبًا في مونديال 2026، وتأهل أفضل 8 منتخبات ستحتل المركز الثالث من المجموعات الـ12.

هداف مصر التاريخي في المونديال

هداف مصر التاريخي في كأس العالم هو عبد الرحمن فوزي الذي سجل هدفين في الخسارة أمام المجر (2-4) بنسخة كأس العالم 1934، ويتشارك معه محمد صلاح بنفس الرقم بهدفين أيضا وكلاهما بنسخة 2018، بواقع هدف ضد روسيا وآخر أمام السعودية.

المثير أن عبد الرحمن فوزي سجل هدفي مصر في 1934 بمفرده، ومثله فعل صلاح حينما أحرز وحده الهدفين في 2018، أي أنهما يمتلكان 80% من أهداف مصر المونديالية، فيما كان الهدف الخامس من نصيب مجدي عبد الغني في نسخة إيطاليا 1990 من ضربة جزاء خلال التعادل التاريخي مع منتخب هولندا 1/1.

المهمة الثالثة التي تقع على كاهل محمد صلاح نجم وهداف ليفربول بعد تحقيق أول انتصار لمصر في كأس العالم والتأهل لأول مرة من مرحلة المجموعات، هي أن يسجل على الأقل هدفًا واحدًا وينفرد بصدارة الهدافين التاريخيين لمصر في المونديال ويفك الشراكة مع عبد الرحمن فوزي.

أهداف محمد صلاح الـ20 في تصفيات أفريقيا المؤهلة للمونديال تاريخيًا

مصر وغينيا 10 يونيو 2012 (هدف)

مصر وزيمباوي 9-6-2013 (3 أهداف)

مصر وموزمبيق 16-6-2013 (هدف)

مصر وغينيا 10-9-2013 (هدف)

مصر والكونغو 9-10-2016 (هدف)

مصر وغانا 13-11 -2016 (هدف)

مصر وأوغندا 5-9-2017 (هدف)

مصر والكونغو 8-10-2017 (هدفان)

مصر وجيبوتي 16-11-2023 (4 أهداف)

مصر وغينيا بيساو 10-6-2024 (هدف)

مصر وأثيوبيا 21-3-2025 ( هدف)

مصر وأثيوبيا 5-9- 2025 (هدف)

مصر وجيبوتي 8-10- 2025 (هدفان)

وسجل محمد صلاح 6 أهداف في تصفيات كأس العالم 2014، و5 أهداف في تصفيات كأس العالم 2018، و9 أهداف في تصفيات كأس العالم 2026 حتى الآن.

وينفرد محمد صلاح قائد منتخب مصر بصدارة هدافي التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم عبر التاريخ برصيد 20 هدفا متفوقا على عدد من النجوم على رأسهم الكاميروني إيتو والإيفواري ديديه دروجبا والجزائري إسلام سليماني، والبوركينابي موموني داجانو ولكل منهم 18 هدفا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.