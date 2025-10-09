الخميس 09 أكتوبر 2025
رياضة

صلاح يعتلي القمة، ترتيب هدافي تصفيات أفريقيا لكأس العالم 2026

محمد صلاح
محمد صلاح

كأس العالم، يعتلي النجم المصري محمد صلاح ترتيب هدافي تصفيات كأس العالم 2026 لقارة أفريقيا.

ترتيب هدافي تصفيات كأس العالم لقارة أفريقيا 

ويتواجد صلاح في صدارة التصفيات الحالية المؤهلة لكأس العالم 2026 برصيد 9 أهداف بعدما سجل هدفين أمام جيبوتي.

ويأتي خلف محمد صلاح كل من  كاموري دومبيا لاعب مالي 8 أهداف وودينيس بوانجا لاعب الجابون  8 أهداف.

وتأهل منتخب مصر الأول لكرة القدم إلى نهائيات كأس العالم  للمرة الرابعة في تاريخه رسميا.

ونجحت منتخبات مصر والمغرب وتونس رسميًّا في حجز مقاعدها في مونديال 2026، لتضيف إلى سجلاتها مشاركة جديدة في تاريخ تمثيل القارة الأفريقية بالمونديال العالمي.

وترصد السطور التالية أكثر المنتخبات الأفريقية ظهورا في نهائيات كأس العالم عبر التاريخ قبل ختام التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال 2026.

يعد منتخب الكاميرون  الأكثر تمثيلًا لإفريقيا في المونديال بمشاركته في 8 نسخ، كان أبرزها عام 1990 حين صنع التاريخ بوصوله إلى ربع النهائي بقيادة الأسطورة روجيه ميلا.

ويأتي منتخبا المغرب وتونس خلف الكاميرون بسبع مشاركات لكل منهما، وكتب أسود أطلس التاريخ كأول منتخب أفريقي يبلغ نصف نهائي كأس العالم في نسخة 2022.

ويأتي منتخب نيجيريا في المركز الثالث بست مشاركات، يليه منتخبات الجزائر، مصر وغانا بأربع مشاركات لكل منهما.

المنتخبات الإفريقية الأكثر صعودًا لكأس العالم عبر التاريخ

1- الكاميرون 8 مرات أعوام 1982، 1990، 1994، 1998، 2002، 2010، 2014، 2022
2- المغرب 7 مرات أعوام 1970، 1986، 1994، 1998، 2018، 2022، 2026
2- تونس 7 مرات أعوام  1978، 1998، 2002، 2006، 2018، 2022، 2026
3-  نيجيريا 6 مرات أعوام 1994، 1998، 2002، 2010، 2014، 2018
4- الجزائر 4 مرات أعوام  1982، 1986، 2010، 2014
4- مصر 4 مرات أعوام  1934، 1990، 2018، 2026
4-  غانا 4 مرات أعوام  2006، 2010، 2014، 2022
5- السنغال 3 مرات أعوام  2002، 2018، 2022
5- جنوب أفريقيا 3 مرات أعوام 1998، 2002، 2010
5-  كوت ديفوار 3 مرات أعوام  2006، 2010، 2014

