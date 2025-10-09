بعد استبعاده من القائمة الوطنية، محمود بدر يعلن عدم ترشحه في انتخابات النواب

أعلن محمود بدر عضو مجلس النواب، عدم ترشحه في انتخابات مجلس النواب 2025.

جاء ذلك عبر بيان صادر عن والده على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

طلبات المواطنين

وجاء نص البيان كالتالي: “على مدى اثنا عشر عاما كان مكتب النائب محمود بدر مفتوحا يوميا لاستقبال طلبات أهالينا من مركز شبين القناطر ومن كل محافظات الجمهورية وإستن النائب سنة حميدة في اللقاء الاسبوعى مع اهلنا وهو لقاء الجمعة المفتوح الذي كان ينجز معظم طلبات أهالينا فيه تليفونيا وباقي الطلبات تتم علي مدار الأسبوع بسفره لقضائها هو أو فريق متطوعي مكتبه الرائعين، كان هذا تكملة لدوره الوطنى منذ تمرد وثورة يونيو العظيمة ومرورا بلجنة الخمسين لكتابة الدستور المصري ورغم ذلك لما يمنعه الدور الخدمي من أداء دوره البرلماني”.

وأضاف: “واجه الوزراء بأشد العبارات داخل البرلمان دفاعا عن حق المواطن المصري الفقير في العلاج والراتب والعيش الكريم مستعملا في ذلك حقه في الرقابة عن طريق السؤال وطلبات الإحاطة وغيرها، فكما أدى دوره الخدمي بمهارة وتفاني ادي بنفس القدر دوره الرقابي البرلماني وكان صوت المصريين العالي داخل البرلمان الذي يقرع دوما آذان الوزراء لأجل مصر والمصريين، وكذلك كان كلما مرت البلاد بأزمة يطلع ببث مباشر شارحا وموضحا الموقف للشعب العظيم”.

عدم وجود اسمه كمرشح

وتابع البيان: “قد تم إخطار النائب بصفة رسمية بعدم وجود اسمه كمرشح داخل القائمة الوطنية التي كانت علة وجودها أصلا حماية بعض الفئات ( الشباب والمرأة والأقباط وأصحاب الحالات الخاصة ) من سيطرة رأس المال وغيلان رأس المال علي العملية الانتخابية، وبتدارس الأمر في الترشح على المقاعد الفردية رغم الإرادة الجماهيرية والحب العظيم للنائب وجد أن المال دائما هو صاحب الكلمة العليا وان استغلال الفقر والحاجة هو الذي يهيمن علي العملية الإنتخابية كثيرا حتى إن البعض ينفق عشرات بل مئات الملايين من أجل الحصول علي مقعد مجلس النواب”.

قرار عدم خوض الانتخابات

وأردف: “تدارسنا الأمر من كل جوانبه وأخذنا قرارنا الشجاع بكل كبرياء وعنفوان بعدم خوض الانتخابات هذه الدورة لأننا لن نكون في مواجهة خصم يسهل الفوز عليه ولكننا سنكون في مواجهة المال السياسي في مجتمع فقير ، أننا لن نفقد شيئا سوي شرف خدمة أهالينا الذين دعمونا كثيرا وكانوا دوما معنا في كل شئ، شكرا لكل أهالينا، شكرا لكل المحبين المخلصين الأوفياء الأقوياء، شكرا ايها العظماء”.

واختتم: “ونقول بوضوح أن محمود بدر وإن كان لن يترشح للانتخابات إلا أنه سيكمل دوره الوطنى بلا أدنى شك وأنه معكم دائما كما اعتاد فقد كان دوما منكم وبكم ولكم”.

