حوادث

إحالة البلوجر نوجا للمحاكمة بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء

متهمة
متهمة

أمرت النيابة العامة بإحالة البلوجر نوجا بتهمة نشر مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن خروجًا على الآداب العامة والرقص بملابس فاضحة في محافظة الغربية للمحكمة الاقتصادية.

كانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ألقت القبض على البلوجر نوجا لنشرها مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن خروجًا على الآداب العامة  وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في محافظة الغربية.

 وبمواجهتها اعترفت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

حبس البلوجر البرنسيسة نوجا بتهمة نشر فيديوهات رقص بملابس خادشة للحياء بالغربية

القبض على البلوجر البرنسيسة نوجا لنشرها فيديوهات رقص بملابس خادشة للحياء بالغربية

