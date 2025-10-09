الخميس 09 أكتوبر 2025
حماس: اتفاق السلام ينص على وقف نهائي للحرب بغزة

قالت حركة حماس، اليوم الخميس: إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع إسرائيل بوساطة دولية ينص على وقف نهائي للحرب الدائرة في قطاع غزة، مشيرة إلى أن هذا البند يشكل الأساس في التفاهمات الأخيرة.

وأكد القيادي في الحركة أسامة حمدان، في تصريحات صحفية اليوم، أن الوسطاء قدموا ضمانات واضحة بعدم خرق إسرائيل للاتفاق، مضيفًا أن إعلان سريان وقف إطلاق النار ترك للولايات المتحدة باعتبارها الطرف الراعي للمفاوضات.

وأوضح حمدان أن حماس تنظر إلى الاتفاق باعتباره خطوة مهمة نحو إنهاء الحرب المستمرة على القطاع منذ عامين، وتخفيف المعاناة الإنسانية التي يعيشها أكثر من مليوني فلسطيني في ظل الحصار والدمار الواسع الذي خلفته الحرب.

يأتي هذا الإعلان بعد سلسلة من المفاوضات المكثفة رعتها كل من الولايات المتحدة ومصر وقطر، وشارك فيها مبعوثون من الأمم المتحدة، في محاولة لإنهاء القتال المستمر في غزة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن مساء أمس الأربعاء، التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب في القطاع، يتضمن انسحاب القوات الإسرائيلية، وإدخال مساعدات إنسانية عاجلة، وبدء ترتيبات لتبادل الأسرى بين الجانبين.

