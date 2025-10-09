6 شركات للوساطة تتصدر قائمة التداول في البورصة بتعاملات نهاية الأسبوع

تصدرت 6 شركات للوساطة من حيث قيمة التداول (السوق الرئيسي - خارج المقصورة - سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة) بنهاية تعاملات الأسبوع، وجاءت التفاصيل كالتالي:

إي إف جي هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 14.4 مليار جنيه.

سنرجي لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 3.9 مليار جنيه.

ثاندر لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 1.04 مليار جنيه.

هيرميس للوساطة في الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 816 مليون جنيه.

مباشر لتداول الأوراق المالية والسندات بقيمة تداول بلغت 754 مليون جنيه.

بايونيرز لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 552 مليون جنيه.

تعاملات نهاية الأسبوع

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات الأربعاء، آخر جلسات الأسبوع قبيل إجازة ذكرى انتصارات أكتوبر، وربح رأس المال السوقي 15 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.642 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.75% عند مستوى 37376 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.63% عند مستوى 45639 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.74% عند مستوى 16801 نقطة، وقفز مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.57% عند مستوى 4096 نقطة.

وقفز مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.01% عند مستوى 11340 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.07% عند مستوى 14943 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.04% عند مستوى 3704 نقطة.

