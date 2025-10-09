الخميس 09 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

6 شركات للوساطة تتصدر قائمة التداول في البورصة بتعاملات نهاية الأسبوع

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

تصدرت 6 شركات للوساطة من حيث قيمة التداول (السوق الرئيسي - خارج المقصورة - سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة) بنهاية تعاملات الأسبوع، وجاءت التفاصيل كالتالي: 

إي إف جي هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 14.4 مليار جنيه. 

سنرجي لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 3.9 مليار جنيه. 

ثاندر لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 1.04 مليار جنيه. 

هيرميس للوساطة في الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 816 مليون جنيه. 

مباشر لتداول الأوراق المالية والسندات بقيمة تداول بلغت 754 مليون جنيه. 

بايونيرز لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 552 مليون جنيه. 

تعاملات نهاية الأسبوع 

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات الأربعاء، آخر جلسات الأسبوع قبيل إجازة ذكرى انتصارات أكتوبر، وربح رأس المال السوقي 15 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.642 تريليون جنيه. 

مؤشر "إيجي إكس 30" 

وصعد   مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.75%  عند مستوى 37376 نقطة، وارتفع  مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.63%  عند مستوى 45639 نقطة، وصعد    مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.74%  عند مستوى 16801 نقطة، وقفز   مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.57%  عند مستوى 4096 نقطة.

البورصة تربح 15 مليار جنيه بختام تعاملات نهاية الأسبوع

تراجع معظم مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم

وقفز مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.01%  عند مستوى 11340 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.07% عند مستوى 14943 نقطة، وارتفع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.04%  عند مستوى 3704 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

EGX35 آخر جلسات الأسبوع الاسهم البورصة الب الاسه البور البورص الشريعة الإسلامية الشركات المتوسطة والصغيرة الشركات المتوسطة البورصة المصرية

مواد متعلقة

4 أسهم تتصدر قائمة السوق الرئيسي بقيم التداول نهاية الأسبوع

209.4 مليارات جنيه قيمة تداولات البورصة خلال جلسة اليوم الأربعاء

البورصة ترتفع مليار جنيه في أول تداولاتها عقب حريق سنترال رمسيس

عودة التداولات لطبيعتها بعد حريق سنترال رمسيس، البورصة تواصل الصعود بمنتصف تعاملات اليوم

الأكثر قراءة

اندلاع حريق هائل في مستشفى بالإسكندرية (صور)

قطع المياه لمدة 6 ساعات عن بعض المناطق بالجيزة غدا

استعدادًا لزيارة ترامب، شرم الشيخ تعود للأضواء وتحتضن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه بالبنك المركزي اليوم الخميس

حماس: اتفاق السلام ينص على وقف نهائي للحرب بغزة

السيسي عن اتفاق شرم الشيخ: لحظة تاريخية تُجسّد انتصار إرادة السلام على منطق الحرب

إحالة مصور فيديو الفعل الفاضح أعلى المحور والمتهمين بالتعدي عليه للمحاكمة الجنائية

بعد استبعاده من القائمة الوطنية، محمود بدر يعلن عدم ترشحه في انتخابات النواب

خدمات

المزيد

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه بالبنك المركزي اليوم الخميس

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية اليوم الخميس

آخر تطورات سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية اليوم الخميس

سعر اليورو في البنوك المصرية اليوم الخميس 9-10-2025

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 10 سلع غذائية بعد إعلان التضخم السنوي في سبتمبر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم الأدعية الجامعة وأفضل أوقات الاستجابة

الإفتاء: الزواج ليس مجرد عقد بل منظومة قيم ومقاصد شرعية

تفسير حلم سماع سورة القدر في المنام وعلاقته بالبركة والرزق الوفير

المزيد
الجريدة الرسمية
ads