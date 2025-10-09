الكوميسا تمنح المصرية "فريدة عيد" جائزة أفضل مصممة لعام 2025

خلال حفل توزيع جوائز القمة الرابعة والعشرين لقمة "الكوميسا" التي يشارك فيها الدكتور/ مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، منح معهد الجلود والمنتجات الجلدية الأفريقي (ALLPI) المُصممة المصرية فريدة عيد، جائزة أفضل مُصممة لعام ٢٠٢٥ ضمن فعاليات معرض مواهب تصميم الجلود في أفريقيا "الجلود الطبيعية تظل متميزة".

المُصممة المصرية فريدة عيد

وتسلم الجائزة نيابة عن فريدة عيد، مُمثل عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.

وقال معهد الجلود والمنتجات الجلدية الأفريقي: إنه في العام الثالث تظل القارة الأفريقية جزءً من الحملة العالمية " الجلود الطبيعة تظل متميزة".

وأوضح المعهد، في خطاب، أن فريدة عيد، بوصفها أفضل مصممة أفريقية لهذا العام فإنها ستمثل أفريقيا في المعرض الدولي "الجلود الطبيعية تظل متميزة" المقرر أن تستضيفه تايوان نهاية الشهر الجاري، حيث سيتم عرض أعمالها إلى جانب أعمال فائزين عالميين آخرين.

وأضاف المعهد: تقديرًا لهذا الإنجاز المتميز، تم تكريم فريد عيد أيضًا في القمة الرابعة والعشرين لرؤساء دول وحكومات الكوميسا، وتؤكد هذه الجائزة المرموقة، على إنجازها الشخصي ومساهمة مصر المتميزة في الصناعات الجلدية في أفريقيا.

يذكر أن التصميم الفائز عبارة عن ، صندل "زحو – ثعبان الرمال" (Zahw – Serpent Sandal)، والذي نال إعجاب الحكام لمزجه الجريء بين الرمزية القديمة والفخامة الحديثة.

الصندل مصنوع من جلد البقر باللون الأرجواني الداكن ومزين بزخارف ثعبانية نحاسية، مستوحاة من شعار مصري تاريخي يرمز للسيادة والسلطة الإلهية.

