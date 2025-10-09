الخميس 09 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الكوميسا تمنح المصرية "فريدة عيد" جائزة أفضل مصممة لعام 2025

المصممة المصرية فريدة
المصممة المصرية فريدة عيد
ads

خلال حفل توزيع جوائز القمة الرابعة والعشرين لقمة "الكوميسا" التي يشارك فيها الدكتور/ مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، منح معهد الجلود والمنتجات الجلدية الأفريقي (ALLPI) المُصممة المصرية  فريدة عيد، جائزة   أفضل مُصممة لعام ٢٠٢٥ ضمن فعاليات معرض مواهب تصميم الجلود في أفريقيا "الجلود الطبيعية تظل متميزة".      

المُصممة المصرية  فريدة عيد
المُصممة المصرية  فريدة عيد

وتسلم الجائزة نيابة عن  فريدة عيد، مُمثل عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.

وقال معهد الجلود والمنتجات الجلدية الأفريقي: إنه في العام الثالث تظل القارة الأفريقية جزءً من الحملة العالمية " الجلود الطبيعة تظل متميزة".

 

وأوضح المعهد، في خطاب، أن  فريدة عيد، بوصفها أفضل مصممة أفريقية لهذا العام فإنها ستمثل أفريقيا في المعرض الدولي "الجلود الطبيعية تظل متميزة" المقرر أن تستضيفه تايوان نهاية الشهر الجاري، حيث سيتم عرض أعمالها إلى جانب أعمال فائزين عالميين آخرين.

وأضاف المعهد: تقديرًا لهذا الإنجاز المتميز، تم تكريم فريد عيد أيضًا في القمة الرابعة والعشرين لرؤساء دول وحكومات الكوميسا، وتؤكد هذه الجائزة المرموقة، على إنجازها الشخصي ومساهمة مصر المتميزة في الصناعات الجلدية في أفريقيا.

يذكر أن التصميم الفائز عبارة عن ، صندل "زحو – ثعبان الرمال" (Zahw – Serpent Sandal)، والذي نال إعجاب الحكام لمزجه الجريء بين الرمزية القديمة والفخامة الحديثة. 

الصندل مصنوع من جلد البقر باللون الأرجواني الداكن ومزين بزخارف ثعبانية نحاسية، مستوحاة من شعار مصري تاريخي يرمز للسيادة والسلطة الإلهية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الم صممة المصرية فريدة عيد الدكتور مصطفى مدبولي الكوميسا الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية معهد الجلود والمنتجات الجلدية الأفريقي ALLPI م صممة لعام ٢٠٢٥

مواد متعلقة

مدبولي: مصر مستعدة لدعم تدشين منصات إلكترونية مشتركة بين دول الكوميسا

مدبولي: الرئيس السيسي يؤكد دعمه الكامل لأهداف قمة الكوميسا

نيابة عن السيسي، مدبولي يترأس وفد مصر اليوم في القمة 24 للكوميسا

فندق كوزموبوليتان، شاهد على تاريخ وسط القاهرة لأكثر من 120 عامًا (فيديو)

رئيس الوزراء يترأس وفد مصر في القمة 24 لـ"الكوميسا"

رئيس الوزراء يوجه بتعزيز جهود منظومة الشكاوى.. ويؤكد: هدفنا خدمة المواطنين وسرعة الاستجابة لطلباتهم.. تحليل طبيعة الاستغاثات وبؤر تركزها قطاعيًا وجغرافيًا

رئيس الوزراء: حديقة تلال الفسطاط ستكون الأكبر على مستوي الشرق الأوسط

جولة ليلية لـ رئيس الوزراء لمتابعة سير العمل بمشروع حدائق "تلال الفسطاط" (صور)

الأكثر قراءة

اندلاع حريق هائل في مستشفى بالإسكندرية (صور)

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه بالبنك المركزي اليوم الخميس

قطع المياه لمدة 6 ساعات عن بعض المناطق بالجيزة غدا

استعدادًا لزيارة ترامب، شرم الشيخ تعود للأضواء وتحتضن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

السيسي عن اتفاق شرم الشيخ: لحظة تاريخية تُجسّد انتصار إرادة السلام على منطق الحرب

إحالة مصور فيديو الفعل الفاضح أعلى المحور والمتهمين بالتعدي عليه للمحاكمة الجنائية

حماس: اتفاق السلام ينص على وقف نهائي للحرب بغزة

الإفتاء: الزواج ليس مجرد عقد بل منظومة قيم ومقاصد شرعية

خدمات

المزيد

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه بالبنك المركزي اليوم الخميس

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية اليوم الخميس

آخر تطورات سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية اليوم الخميس

سعر اليورو في البنوك المصرية اليوم الخميس 9-10-2025

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 10 سلع غذائية بعد إعلان التضخم السنوي في سبتمبر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم الأدعية الجامعة وأفضل أوقات الاستجابة

الإفتاء: الزواج ليس مجرد عقد بل منظومة قيم ومقاصد شرعية

تفسير حلم سماع سورة القدر في المنام وعلاقته بالبركة والرزق الوفير

المزيد
الجريدة الرسمية
ads