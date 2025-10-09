الخميس 09 أكتوبر 2025
رياضة

مصدر بالأهلي: توروب حصل على تسجيلات لجميع مباريات الأهلي بالدوري

ييس توروب مدرب الأهلي
ييس توروب مدرب الأهلي الجديد

قال مصدر داخل الأهلي: إن الدنماركي ييس توروب مدرب الأهلي الجديد، قد حصل على تسجيلات خاصة لجميع مباريات الأهلي في الدوري هذا الموسم تمهيدًا لدراسة الفريق قبل توليه المهمة رسميا. 

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة إيجل نوار البوروندي، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي وإيجل نوار البوروندي 

ومن المقرر أن يلتقي النادي الأهلي في مباراته القادمة مع نظيره إيجل نوار البوروندي، يوم 18 من أكتوبر الجاري 2025، ضمن منافسات الدور التمهيدي الثاني (الـ32) بدوري أبطال أفريقيا.

وتأهل فريق إيجل نوار إلى دور الـ32 بعد تخطي نظيره فريق أساس تيليكوم الجيبوتي في مجموع لقائي الذهاب والعودة بالدور التمهيدي الأول.

حكام مباراتي الأهلي وإيجل نوار

ويتولى الجنوب أفريقي أوكسولو بادي القيادة التحكيمية لمباراة الذهاب التي ستقام يوم 18 أكتوبر الجاري في بوروندي، أما مباراة الإياب فستقام يوم 25 أكتوبر على استاد القاهرة الدولي، على أن يديرها السنغالي عيسى سي.

الأهلي ييس تورب مدرب الأهلي الجديد

