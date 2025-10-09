تفكيك المعسكرات، لحظة انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة (فيديو)

قوات الاحتلال تنسحب من غزة، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق بداية انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع، ودخوله حيز التنفيذ، اليوم الخميس.

قوات الاحتلال فككوا معسكراتهم وجمعوا أمتعتهم

ويظهر المقطع، الذي بثته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بجمع أمتعتهم واسلحتهم، ونقلها إلى المدرعات والانسحاب من داخل أراضي القطاع، حيث يقضى الاتفاق بانسحاب جيش الاحتلال إلى حدود 7 أكتوبر 2023.

رحيل قوات الاحتلال عن غزة، فيتو



وأكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن جيش الاحتلال بدأ في الاستعداد في الانسحاب من غزة، قائلًا: "الجيش بدأ تفكيك معسكرات كبيرة في القطاع، وبدأ استعداداته للانسحاب من قطاع غزة إلى الخطوط المتفق عليها"

وقال مراسل قناة "كان" العبرية: إن "قادة فرق الجيش العاملة في قطاع غزة تلقوا تعليمات بالاستعداد للبدء بالانسحاب تدريجيًا من قطاع غزة خلال الساعات القادمة بحسب الاتفاق"

جيش الاحتلال يبدأ بالاستعداد للانسحاب من قطاع غزة إلى الخطوط المتفق عليها. pic.twitter.com/9Ai2XBVi9O — Ahmad Hamieh🇦🇷🇦🇷 (@Ahmadhamieh313) October 9, 2025

كما ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن "الفرق القتالية التابعة للجيش في قطاع غزة تلقت أوامر بالاستعداد لإعادة انتشارها، والقوات المقاتلة في غزة تستعد خلال الأيام المقبلة إما للانسحاب الكامل أو للتموضع في خطوط خلفية"

دخول إتفاقية وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ

جدير بالذكر أنه تم الاعلان اليوم الخميس عن دخول إتفاقية وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ، بعد موافقة الفصائل الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي على بنودها، والتي يقضي أحد بنودها انسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة.

قوات الاحتلال تستعد للرحيل عن غزة، فيتو



وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز عن اتفاق وقف إطلاق النار: "إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن غزة حظي بدعم دولي واسع، مؤكدا أن "جهود العالم أجمع تضافرت لإنجاحه".

كما وافق الطرفين على كل بنود وآليات تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، بما يؤدي إلى وقف الحرب والإفراج عن الأسرى الإسرائيليين والفلسطينيين ودخول المساعدات إلى القطاع.

وذكر قيادي في حركة حماس أن "الحركة ستفرج عن 20 أسيرًا على قيد الحياة دفعة واحدة، مقابل إطلاق إسرائيل سراح أكثر من ألفي فلسطيني، بينهم 250 يقضون أحكاما بالسجن مدى الحياة و1700 اعتُقلوا منذ بدء الحرب قبل عامين".

كما أعلن مصدر فلسطيني مطّلع أن "عملية التبادل هذه ينبغي أن تتم في غضون 72 ساعة من بدء تنفيذ الاتفاق، مؤكدًا أن "الاتّفاق تمّ بموافقة الفصائل الفلسطينية"، وفق لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".

