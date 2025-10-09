رئيس الاحتلال الإسرائيلي: اتفاق غزة خطوة كبيرة لوقف حرب غزة

أعرب رئيس الاحتلال الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، اليوم الخميس، عن دعمه الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي تم التوصل إليه في مصر، واصفًا إياه بـ"أنباء عظيمة ومهمة" تمثل خطوة كبيرة نحو إنهاء الحرب وإعادة المحتجزين.

ووجه هرتسوج شكره لفريق المفاوضات والوسطاء وكل من ساهم في هذا الإنجاز، موجهًا شكرًا خاصًا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي وصفه بأنه "يستحق جائزة نوبل للسلام" لدوره الحاسم في دفع جهود إنهاء الصراع وإعادة المختطفين.

وأضاف أن ترامب، في حال زار إسرائيل قريبًا، سيُستقبل "بمحبة وتقدير كبير من الشعب الإسرائيلي".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.