موعد التوقيع على المرحلة الأولى من اتفاق غزة

وفد حماس فى شرم الشيخ،
وفد حماس فى شرم الشيخ، فيتو

قال مصدر مطلع لرويترز، اليوم الخميس، إنه من المتوقع توقيع اتفاق المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة الساعة 12 ظهر اليوم بتوقيت الأراضي الفلسطينية.  

 وقف إطلاق النار في غزة 

وأضاف أنه من المتوقع أن يدخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ بمجرد توقيع الاتفاق. 

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن غزة حظي بدعم دولي واسع، مؤكدا أن "جهود العالم أجمع تضافرت لإنجاحه".

وأضاف ترامب: "إنها فترة رائعة حقا، وما تم التوصل إليه كان إنجازا عظيما لإسرائيل وللدول العربية وللولايات المتحدة. كان من الرائع أن نشارك في إبرام صفقة بهذا الحجم".

إيران ستكون جزءا من عملية السلام الأوسع

وأوضح أن الاتفاق "يتجاوز غزة، فهو يمثل سلاما في الشرق الأوسط، وهو أمر مذهل"، معبرا عن اعتقاده بأن "إيران ستكون جزءا من عملية السلام الأوسع".

وكشف ترامب أن "إطلاق سراح الرهائن سيتم يوم الإثنين، بمن فيهم القتلى".

وأعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنّه سيجمع حكومته اليوم الخميس لإقرار الاتفاق الذي تمّ التوصّل إليه مع حركة حماس لإطلاق سراح المحتجزين في غزة ووقف الحرب المستمرة منذ عامين في القطاع الفلسطيني.

