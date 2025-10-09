اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يدخل حيز التنفيذ

أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي دخول وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ.

وكان مصدر مطلع قال لرويترز: إنه من المتوقع اليوم توقيع اتفاق المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة الساعة 12 ظهر اليوم بتوقيت الأراضي الفلسطينية.

وأضاف أنه من المتوقع أن يدخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ بمجرد توقيع الاتفاق.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز: إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن غزة حظي بدعم دولي واسع، مؤكدا أن "جهود العالم أجمع تضافرت لإنجاحه".

وأضاف ترامب: "إنها فترة رائعة حقا، وما تم التوصل إليه كان إنجازا عظيما لإسرائيل وللدول العربية وللولايات المتحدة. كان من الرائع أن نشارك في إبرام صفقة بهذا الحجم".



