هيئة البث العبرية: بدء سحب القوات الإسرائيلية من مناطق الاحتكاك في مدينة غزة

أفادت "هيئة البث الإسرائيلية" ببدء سحب القوات الإسرائيلية من مناطق الاحتكاك في مدينة غزة وسط استمرار منع السكان من العودة إلى المدينة.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن "الأمر صدر"، وأن وحدات المناورة التابعة للجيش في غزة تلقت الأمر بالاستعداد للانسحاب الكامل أو الانسحاب إلى الخطوط الخلفية في غزة خلال الأيام المقبلة.

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أن إسرائيل و"حماس" وقعتا اليوم الخميس، على المرحلة الأولى من خطته لوقف الحرب في قطاع غزة وإجراء عملية لتبادل الأسرى.

وفي بيان له في وقت سابق اليوم الخميس، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن ترحيبه بالتوصل إلى اتفاق لإعادة المختطفين من قطاع غزة والذي تم توقعيه الليلة.

وجاء في بيان: "خلال التقييم للوضع والذي جرى هذه الليلة، أوعز رئيس الأركان إلى كافة القوات في الجبهة وفي العمق الاستعداد بقوة دفاعية قوية والتأهب لكل سيناريو".

وأضاف: "سيجري انتشار القوات وفق توجيهات المستوى السياسي ومراحل الاتفاق وسيتم بمسؤولية ومع الحفاظ على أمن جنودنا، وفي المقابل أوعز رئيس الأركان بالاستعداد لقيادة العملية المرتقبة لإعادة المختطفين بحساسية ومهنية".

وتابع: "سيواصل جيش الدفاع العمل لتحقيق أهداف الحرب والحفاظ على مواطني دولة إسرائيل على كافة الجبهات".

بيان تحذيري من العودة إلى مدينة غزة

وعلى صعيد متصل بالأوضاع الميدانية في غزة، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي لجميع سكان قطاع غزة أن "المنطقة التي تقع شمال وادي غزة لا تزال تعتبر منطقة قتال خطرة".

وأضاف المتحدث في بيان له: "لا تزال قوات الجيش تطوّق مدينة غزة حيث تعتبر العودة إليها في غاية الخطورة".

وتابع في البيان: "حرصًا على سلامتكم امتنعوا عن العودة شمالًا أو الاقتراب إلى مناطق تمركز وعمل قوات جيش الدفاع في كل مكان في القطاع بما في ذلك في جنوب وشرق القطاع وذلك حتى صدور تعليمات رسمية".

