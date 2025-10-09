استعدادًا لزيارة لترامب، شرم الشيخ تعود للأضواء وتحتضن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

شرم الشيخ مدينة السلام تحولت من قرية ساحلية صغيرة إلى مدينة عالمية تحتضن عددا كبيرا من المؤتمرات الدولية التي تعزز العمل المشترك بين دول العالم لتحقيق السلام والتنمية.

احتضنت مدينة السلام مفاوضات اتفاق وقف إطلاق النار في غزة مع الأطراف المشاركة والوسطاء وعلى رأسهم رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد ورئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ورئيس المخابرات التركية إبراهيم قالين والمبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر ورئيس الوفد الإسرائيلي وزير الشئون الاستراتيجية رون ديرمر وقيادات حركة حماس والفصائل الفلسطينية.

السيسي عن اتفاق وقف إطلاق النار: لحظة تاريخية تُجسّد انتصار إرادة السلام على منطق الحرب

وقال الرئيس السيسي: شهد العالم لحظة تاريخية تُجسّد انتصار إرادة السلام على منطق الحرب، من شرم الشيخ، أرض السلام ومهد الحوار والتقارب، تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في غزة بعد عامين من المعاناة، وفقًا لخطة السلام التي طرحها الرئيس ترامب، وبرعاية مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف الرئيس السيسي هذا الاتفاق لا يطوي صفحة حرب فحسب، بل يفتح باب الأمل لشعوب المنطقة في غدٍ تسوده العدالة والاستقرار.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن المفاوضات مع حركة حماس تسير بشكل جيد للغاية مشيرًا إلى أن الاتفاق المتعلق بقطاع غزة أصبح أقرب من أي وقت مضى.

وأضاف ترامب في تصريحات للصحفيين أن الجهود الأمريكية والإقليمية المشتركة تقترب من تحقيق اختراق كبير يمكن أن يُنهي مرحلة طويلة من الصراع والمعاناة في غزة.

التطورات الإيجابية في ملف غزة

وكشف الرئيس الأمريكي عن أنه قد يزور مصر يوم الأحد المقبل، في خطوة قال إنها "مرتبطة بالتطورات الإيجابية في ملف غزة"، دون أن يوضح ما إذا كانت الزيارة للمشاركة في مراسم توقيع الاتفاق أو لمباحثات سياسية مع القيادة المصرية.

وأشار إلى أن مصر تلعب دورًا أساسيًا ومحوريًا في الوساطة، مؤكدًا أن واشنطن “تقدّر بشدة الجهود المصرية المستمرة لتحقيق الاستقرار في المنطقة”.

وأعلنت مدينة شرم الشيخ حالة الطوارئ تحسبا لزيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفق لما أعلنه ترامب بزيارة مدينة السلام يوم الأحد المقبل للمشاركة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة مع الأطراف المشاركة والوسطاء.

وتحولت شرم الشيخ مدينة السلام وقاعة المؤتمرات الكبرى من قرية ساحلية صغيرة إلى مدينة عالمية تحتضن عددا كبيرا من المؤتمرات الدولية التي تعزز العمل المشترك بين دول العالم لتحقيق السلام والتنمية.

منتدى شباب العالم

واستقبلت مدينة شرم الشيخ 4 نسخ من منتدى شباب العالم حيث أن منتدى شباب العالم منصة فعالة أسسها مجموعة من الشباب الواعد ليرسل رسالة سلام وازدهار ووئام إلى العالم أجمع.

وشارك شباب من جميع أنحاء العالم في محفَل دولي ثري وشاب للتعبير عن آرائهم والخروج بتوصيات ومبادرات في حضور نخبة من زعماء وقادة العالم والشخصيات المؤثرة.

كما افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي فى عام 2019 بمدينة شرم الشيخ أول قمة على مستوى القادة بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي بحضور رؤساء دول وحكومات ووزراء خارجية 50 دولة عربية وأوروبية حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون لمواجهة التحديات المشتركة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والأمنية.

الدول الأوروبية

وناقشت القمة عدة قضايا مهمة حيث ترى الدول الأوروبية أن التعاون الإقليمي القوى يعد مفتاحا لمواجهة التحديات الحالية في ضوء التزام كل من جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي نحو دعم النظام الدولي ومتعدد الأطراف استنادا إلى القانون الدولي من خلال دعم التعاون مع منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.

وتتعاون جامعة الدول العربية مع الاتحاد الأوروبي في العديد من ملفات الأمم المتحدة، مثل: أجندة 2030 للتنمية المستدامة، والجهود الدولية للتصدي لتغير المناخ، ومنع انتشار الأسلحة.

عملية السلام في الشرق الأوسط

وركز الحوار السياسي والتعاون بين الجانبين على العديد من الملفات الإقليمية، مثل: عملية السلام في الشرق الأوسط، والأزمات في كل من سوريا واليمن وليبيا والعراق، ومواجهة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، بهدف إيجاد حلول دائمة لضمان الأمن والسلام في المنطقة.

وكانت القمة بكل المقاييس تاريخية غير مسبوقة تجسد مكانة مصر السياسية على الساحة الدولية، ودورها المركزي في المنطقة وكحلقة وصل ونقطة التقاء للحضارة العربية والأوروبية.

وشهدت القمة أضخم حضور دبلوماسي من الجانبين العربي والأوروبي على المستوى الرئاسي حيث طرحوا على بساط النقاش التحديات التي واجهت الطرفين وفي مقدمتها الإرهاب والهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة العابرة للحدود وكذلك ملفات النزاعات والقضية الفلسطينية.

وجاءت أبرز المعلومات عن مركز المؤتمرات الدولي بشرم الشيخ الذي تم تجهيزه داخليا وخارجيا:

تحتضن قاعات المؤتمرات بشرم الشيخ جميع الفعاليات الهامة حيث شيدت في يناير 2018 بأيدي نحو 4 آلاف عامل مصري.

تبلغ مساحة القاعة الجديدة نحو 30 ألف متر.

تضم قاعة رئيسية و6 قاعات فرعية.

تضم غرفا للترجمة والتليفزيون ومطعما وأماكن عرض كما يضم مركزًا صحفيًا عالميًا.

مزودة بأحدث الأجهزة التكنولوجية الحديثة.

تتسع لنحو 7 آلاف فرد.

تتصل القاعة الجديدة بنفق مع قاعة المؤتمرات الكبرى بمنتجع جولي فيل ليشكلا معا مركز مؤتمرات دوليا كبيرا على أرض مدينة شرم الشيخ.

تعتبر صرحا من صروح عقد المؤتمرات الدولية.

شرم الشيخ ضمن أفضل 20 وجهة سياحية

قاعة المؤتمرات التابعة لفندق ماريتيم جولي فيل رويال بيننسولا ريزورت" القديمة" تبلغ مساحتها نحو 2200 متر مربع، وتضم 11 غرفة مجهزة يتوفر بها أحدث الوسائل التكنولوجية السمعية والبصرية، فضلا عن اتساعها لحضور أكثر من 3000 شخص تقريبا.

تزين محيط المركز بالأعلام والمساحات الخضراء والأكمنة الأمنية.

إدراج شرم الشيخ ضمن أفضل 20 وجهة سياحية على مستوى العالم وفق تصنيف التايمز حيث أن الرئيس عبد الفتاح السيسى صدق على استراتيجية جنوب سيناء ضمن رؤية مصر 2030 لوضع المحافظة بصفة عامة وشرم الشيخ على منصة السياحة العالمية بمعايير دولية.

أجهزة الدولة قامت بالتخطيط من أجل وضع شرم الشيخ على منصة السياحة العالمية

