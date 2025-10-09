فصائل المقاومة الفلسطينية تعلن مباركتها اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية مباركتها اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة مؤكدة أنه كان من أولوياتها على مدار عامين من الحرب لرفع الحصار وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني في القطاع.

وجاء في بيان الفصائل: "نبارك ما تم التوصل إليه من اتفاق لوقف العدوان الصهيوني على قطاع غزة، ونؤكد أن أولوياتنا كانت وعلى مدار عامين من الإبادة الصهيونية هو التوصل إلى اتفاق لوقف فوري وشامل للحرب ورفع الحصار وإدخال المساعدات وإعادة الإعمار وصفقة تبادل للأسرى".

وأضاف: "لقد كانت هذه المطالب ثابتة وتعاملت معها الفصائل بكل مسؤولية من أجل إنهاء معاناة شعبنا".

وأردف البيان: "إن الاتفاق الذي توصلت إليه قيادة المقاومة بوساطة وجهود مصرية وقطرية وتركية مشكورة هو نتاج طبيعي لصمود شعبنا ومقاومته وروح المسؤولية والمرونة العالية التي قدمها الوفد الفلسطيني المفاوض خلال المفاوضات والرد الذكي والإيجابي على المقترح الأمريكي".

وتابع: "تتوجه فصائل المقاومة الفلسطينية بأسمى معاني العزة والفخر إلى أهلنا الأبطال في قطاع غزة الذين سطّروا بصبرهم ملحمة صمود أسطورية لا مثيل لها في التاريخ، ونؤكد لهم أنه بوحدتكم وتكاتفكم وإيمانكم وثقتكم بمقاومتكم تصنعون مجدًا يخلده التاريخ، وتؤكدون أن إرادة الشعب الفلسطيني لا ولن تهزم مهما اشتد الحصار والعدوان".

واختتم البيان: "نترحم على شهدائنا الأطهار، ونتمنى الشفاء العاجل لجرحانا، ونسأل الله أن يكتب لشعبنا نصرًا يليق بتضحياته وثباته وصبره".

