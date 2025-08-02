السبت 02 أغسطس 2025
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رياضة

بعد رفضه الهلال، ناد سعودي جديد يطلب ضم قائد مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد

دخل برونو فيرنانديز قائد مانشستر يونايتد الإنجليزي، دائرة اهتمامات أحد أندية الدوري السعودي، رغم رفض اللاعب الانتقال إلى الهلال في وقت سابق من فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ورغم أن الهلال قدم عرضًا بقيمة 120 مليون يورو لحسم صفقة برونو فيرنانديز، إلى جانب راتب سنوي قدره 70 مليون يورو، على مدار خمس سنوات، إلا أن النجم البرتغالي تمسك بالرفض وأعلن بقائه في صفوف مانشستر يونايتد.

وكشفت صحيفة "آبولا" البرتغالية أن رفض برونو فرنانديز لم يمنع نادِ سعودي آخر من إبداء اهتمامه بالحصول على خدماته في موسم الانتقالات الصيفي الحالي، حيث دخل دائرة اهتمامات النصر بقيادة المدرب خورخي جيسوس، الذي يتطلع إلى ضمه لمواطنيه كريستيانو رونالدو وجواو فيليكس.

برونو فيرنانديز قائد مانشستر يونايتد 
برونو فيرنانديز قائد مانشستر يونايتد 

وأفادت بأنه من الطبيعي في تلك المرحلة أن يكون أول اتصال بين اللاعب والنادي الراغب في ضمه، والمهتم كذلك بمعرفة ما إذا كان الدخول في محادثات رسمية مع مانشستر يونايتد ستكون منطقية أم لا.

ولم تكشف الصحيفة عن رد فعل برونو فرنانديز تجاه الأمر، ولكنها أكدت أن المال لن يكون عائقًا أمام النصر لإتمام الصفقة.

مستقبل غامض لراسموس هويلوند مع مانشستر يونايتد

فيما حقق مانشستر يونايتد فوزا كبيرا أمام بورنموث بنتيجة 4-1 في ثالث التجارب الودية للموسم الجديد 2025 /2026 في المباراة التي جمعتهما على ملعب "سولدجر" في مدينة "شيكاغو" الأمريكية بقيادة الحكم الإنجليزي، لي سميث.

فيما أثار راسموس هويلوند إعجاب روبن أموريم، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن هويلوند عانى منذ انتقاله من أتالانتا قبل عامين، لكن في اليوم الذي أفادت فيه التقارير بأن مانشستر يونايتد قد بدأ تحركاته للتعاقد مع بنيامين سيسكو من لايبزج، رد الدولي الدنماركي بتسجيل الهدف الافتتاحي في مباراة الفريق في شيكاغو.

وقال أموريم للصحفيين في المؤتمر الصحفي: "سعيد للغاية بأداء راسموس، ولكنني لا أعلم ما سيحدث حتى نهاية فترة الانتقالات".

وأضاف: "الشيء المهم هو أن راسموس يسجل الأهداف. هو يتواصل بشكل جيد مع الفريق، هو يتحسن".

وقال: "مرة أخرى، لا أعلم ما سيحدث حتى نهاية فترة الانتقالات. عانينا كثيرا بسبب قلة تسجيل الأهداف في الموسم الماضي".

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