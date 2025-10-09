معلومات عن الفيلم المصري “سنووايت" بعد فوزه بالجائزة الكبرى بمهرجان طنجة

حقق الفيلم المصري سنووايت للمخرجة تغريد عبد المقصود أبو الحسن إنجازًا لافتًا بعد فوزه بالجائزة الكبرى لأفضل فيلم روائي طويل في مهرجان طنجة الدولي للفيلم في دورته الرابعة، وسط منافسة قوية شارك فيها ستة أفلام من دول متعددة، وبحضور نخبة من المبدعين والنقاد وصناع السينما من مختلف أنحاء العالم.

معلومات لا تعرفها عن فيلم سنووايت

يروي فيلم سنووايت حكاية الشابة إيمان، التي تؤدي دورها الفنانة مريم شريف، وهي فتاة مصرية قصيرة القامة تحلم بالحب والزواج مثل أي فتاة أخرى، لكنها تواجه صعوبات بسبب المعايير التقليدية للجمال التي يفرضها المجتمع.

وفي محاولتها لكسر تلك القيود، تلجأ إلى مواقع التعارف عبر الإنترنت لتعبر عن نفسها بحرية، بينما تسعى في الوقت ذاته لمساعدة شقيقتها على إتمام زواجها، والفيلم يقدم معالجة إنسانية مؤثرة لفكرة الاختلاف وتقبل الذات.

لم يتوقف نجاح الفيلم عند مهرجان طنجة، فقد حصل على جائزتين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، كما نالت بطلته مريم شريف جائزة أفضل ممثلة في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.

وشارك الفيلم أيضًا في عدد من المهرجانات العالمية، منها مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد، مهرجان إسبو سينيه بفنلندا، مهرجان ستوكهولم للفيلم العربي بالسويد، مهرجان كالجاري السينمائي في كندا.

وشارك في بطولة الفيلم كل من: مريم شريف، نهال كمال المهدي، كريم فهمي، محمد جمعة، محمد ممدوح، وصفوة.

