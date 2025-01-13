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ثقافة وفنون

بطلة "سنووايت" تخطف الأنظار خلال العرض الخاص للفيلم بالشيخ زايد (فيديو وصور)

سنووايت
سنووايت

احتفلت مريم شريف ومحمد جمعة وكريم فهمي  ومحمد ممدوح، أبطال فيلم سنووايت بالعرض الخاص داخل أحد المولات الكبرى بمدينة الشيخ زايد. 

وخطفت بطلة الفيلم مريم شريف الأنظار عقب وصولها إلى السجادة الحمراء، وحرص محمد جمعة علي تقبيلها ودعمها.

تفاصيل فيلم سنووايت 

كشفت الشركة المنتجة لفيلم "سنووايت" الحائز على جائزة اليسر لأفضل ممثلة بمهرجان البحر الأحمر السينمائي، عن موعد عرضه في دور العرض السينمائية المصرية.

فيلم سنووايت

وحددت الشركة موعد عرض فيلم "سنووايت" في دور العرض المصرية بدءًا من يوم 15 يناير الجاري، على أن يكون العرض الخاص للفيلم يوم 13 يناير في إحدى السينمات بمدينة الشيخ زايد بحضور صناع الفيلم.

أبطال فيلم سنووايت

فيلم "سنووايت" للمخرجة تغريد أبو الحسن لاقى استحسان الجمهور والنقاد بعد عرضه الأول في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.

وتجدر الإشارة إلى أن الفيلم يضم مجموعة من أبرز النجوم المصريين من بينهم  محمد ممدوح، وكريم فهمي، ومحمد جمعة، وخالد سرحان. 

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أبطال فيلم سنووايت سنووايت فيلم سنووايت

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