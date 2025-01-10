الجمعة 10 يناير 2025
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ثقافة وفنون

طرح فيلم "سنووايت" بالسينمات منتصف يناير الجاري

سنووايت، فيتو
سنووايت، فيتو

 فيلم سنووايت ، كشفت الشركة المنتجة لفيلم "سنووايت" الحائز على جائزة اليسر لأفضل ممثلة بمهرجان البحر الأحمر السينمائي، عن موعد عرضه في دور العرض السينمائية المصرية.

 

فيلم سنووايت

وحددت الشركة موعد عرض فيلم "سنووايت" في دور العرض المصرية بدءًا من يوم 15 يناير الجاري، على أن يكون العرض الخاص للفيلم يوم 13 يناير في  إحدى السينمات بمدينة الشيخ زايد بحضور صناع الفيلم.

أبطال فيلم سنووايت

فيلم "سنووايت" للمخرجة تغريد أبو الحسن  لاقى استحسان الجمهور والنقاد بعد عرضه الأول في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.

 

وتجدر الإشارة إلى أن الفيلم يضم مجموعة من أبرز النجوم المصريين من بينهم  محمد ممدوح، وكريم فهمي، ومحمد جمعة، وخالد سرحان.

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فيلم ستووايت الفنان محمد ممدوح اعمال محمد ممدوح

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