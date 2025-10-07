الثلاثاء 07 أكتوبر 2025
موعد بدء عرض مسلسل "أقل من عادي" على MBC1

مسلسل أقل من عادي،
مسلسل أقل من عادي، فيتو

تستعد قناة MBC1 لعرض المسلسل الدرامي الجديد "أقل من عادي" وهو عمل يجمع نخبة من أبرز نجوم الدراما العربية. 

يقدم المسلسل قصة اجتماعية مشوقة تدور في أجواء من التوتر العائلي والمشاعر المتشابكة، ضمن إطار درامي إنساني يعكس تعقيدات العلاقات داخل العائلة الواحدة، ويأتي عرض هذا المسلسل ضمن باقة الأعمال الجديدة التي تقدمها MBC1 لموسم الخريف.

موعد بدء عرض مسلسل أقل من عادي على قناة MBC1

ينطلق عرض مسلسل أقل من عادي يوم 13 أكتوبر عبر قناة MBC1 من الأحد للخميس في تمام الساعة 4 مساء بتوقيت مصر والسعودية، والعمل من إخراج نور أرناؤوط (نور هلال) وتأليف يم مشهدي، ويضم نخبة من نجوم الدراما العربية، بينهم جهاد سعد، هيا مرعشلي، كارمن لبس، وسام صباغ، ميا سعيد، وطيف إبراهيم.  

 تدور أحداث المسلسل حول كريم، مالك فندق فخم في بيروت، الذي يدعو ابنته من زواج سابق لقضاء عطلة رأس السنة مع عائلته، لكن زوجته الحالية ترفض وجودها وتبدأ في التخطيط لإبعادها، لتتصاعد التوترات وتتكشف أسرار الماضي.  

