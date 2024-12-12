الخميس 12 ديسمبر 2024
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ثقافة وفنون

فيلم "سنو وايت" يفوز بجائزة "اليُسر لأفضل ممثلة" في ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي

فيلم سنو وايت، فيتو
فيلم سنو وايت، فيتو

فازت مريم شريف، بطلة فيلم "سنو وايت" بجائزة اليُسر لأفضل ممثلة عن أدائها في شخصية إيمان، الشابة التي تواجه تحديات التنمر بسبب قصر قامتها، وذلك في ختام الدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي. 

 

الفيلم من إخراج تغريد أبو الحسن، وحظى  باهتمام واسع منذ عرضه لأول مرة بالمهرجان في أيام 9 و10 من ديسمبر، كما سيعاد عرضه يوم 14 ديسمبر.

 

مريم شريف بطلة الفيلم

وعبرت مريم شريف عن امتنانها لمهرجان البحر الأحمر السينمائي على هذا التقدير، قائلةً: "شكرًا جزيلًا للقائمين على المهرجان على هذا التكريم الرائع، والشكر موصول لفريق 'سنو وايت' الذي منحني هذه الفرصة، كانت تجربة تجسيد شخصية إيمان محورية في حياتي، حيث تعلمت الكثير من تجربة النساء الرائعات ومن ورش العمل الداعمة للمخرجة تغريد أبو الحسن. 

وتابعت: آمل أن يلهم فيلم 'سنو وايت' الآخرين لرؤية الجمال في الاختلاف، فنحن جميعًا متشابهات في احتياجاتنا ومشاعرنا، ونستحق المساواة والاحترام، لهذا يجب أن نعمل معًا لبناء عالم أكثر شمولية للجميع."

 

 

 

 

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