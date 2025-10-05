روني في مسلسل وتر حساس 2، من هي إلهام وجدي؟

لفتت الفنانة إلهام وجدي الأنظار منذ ظهورها الأول في مسلسل وتر حساس 2، حيث تقدم شخصية روني، خبيرة التجميل التي تتقاطع حياتها مع رشيد وفريدة وتمثل تهديدا لعدد من الشخصيات في العمل بأكثر من طريقة.

من هي إلهام وجدي؟

إلهام وجدي ليست جديدة على الأضواء، فهي ملكة جمال مصر لعام 2009، وهي من مواليد 20 يناير 1984، وتخرجت في كلية الفنون الجميلة وعملت في البداية كـمهندسة ديكور قبل أن تنطلق في مجال عروض الأزياء، حيث تعاونت مع كبرى بيوت الأزياء العالمية مثل إيف سان لوران، ديور، وإيلي صعب.

تجيد إلهام الإنجليزية والإيطالية والفرنسية، وشاركت في أكثر من 13 مسابقة جمال دولية، من بينها ملكة جمال الأرض 2005 بالفلبين، وميس إنترناشيونال 2006 باليابان، وميس إنتركونتيننتال 2007 بجزيرة السيشيل، وميس يونيفرس 2009 بجزر الباهاماز، حيث حققت مراكز متقدمة من بينها الوصيفة الخامسة عالميًا في مسابقة الإنتركونتينتتال.

بعيدًا عن الأضواء، تحمل إلهام وجدي جانبًا إنسانيًا لافتًا، فهي سفيرة حملة “صوتنا واحد” لدعم ذوي الهمم منذ عام 2009، كما عملت مدربة تنمية بشرية بالتعاون مع منظمات دولية مثل الأمم المتحدة (UN Women) وUSAID.

كما خاضت إلهام تجربة التقديم التلفزيوني من خلال برامج مثل “كلام نواعم” على قناة MBC، وسوالفنا حلوة، ونواعم وبس، ويذكر أن اسمها ارتبط لفترة بالفنان حسام حبيب.

انطلقت إلهام وجدي في عالم الفن عام 2021 من خلال فيلم يحمل اسم توك توك، وبعدها تألقت في مسلسل إيجار قديم عام 2022 ولفتت الأنظار إليها بشخصية الدكتورة ليلى، وتوالت بعدها الأعمال الفنية التي شاركت فيها مثل مسلسل كشف مستعجل، ومسلسل جري الوحوش، ومسلسلي وتقابل حبيب ومسلسل شهادة معاملة أطفال، اللذين عرضا في رمضان الماضي.

تفاصيل مسلسل وتر حساس 2

يشارك في الجزء الثاني من "وتر حساس" عدد من النجوم البارزين مثل غادة عادل، محمد علاء، إنجي المقدم، هيدي كرم، تميم عبده، كمال أبو رية، محمد محمود عبد العزيز، رانيا منصور، وغيرهم، والعمل من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل فرج.

تدور أحداث المسلسل في إطار درامي معقد حول العلاقات الإنسانية، الغيرة، الخيانة، الانتقام، الحب، والعائلة.

وتبدأ الأحداث بعودة رشيد (الذي يجسده محمد علاء) إلى وطنه بهدف استعادة مكانته داخل العائلة من خلال الزواج من ابنة عمه فريدة، التي تؤدي دورها غادة عادل.

