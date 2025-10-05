الأحد 05 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

روني في مسلسل وتر حساس 2، من هي إلهام وجدي؟

إلهام وجدي، فيتو
إلهام وجدي، فيتو

لفتت الفنانة إلهام وجدي الأنظار منذ ظهورها الأول في مسلسل وتر حساس 2، حيث تقدم شخصية روني، خبيرة التجميل التي تتقاطع حياتها مع رشيد وفريدة وتمثل تهديدا لعدد من الشخصيات في العمل بأكثر من طريقة.

من هي إلهام وجدي؟  

إلهام وجدي ليست جديدة على الأضواء، فهي ملكة جمال مصر لعام 2009، وهي من مواليد 20 يناير 1984، وتخرجت في كلية الفنون الجميلة وعملت في البداية كـمهندسة ديكور قبل أن تنطلق في مجال عروض الأزياء، حيث تعاونت مع كبرى بيوت الأزياء العالمية مثل إيف سان لوران، ديور، وإيلي صعب.  

تجيد إلهام الإنجليزية والإيطالية والفرنسية، وشاركت في أكثر من 13 مسابقة جمال دولية، من بينها ملكة جمال الأرض 2005 بالفلبين، وميس إنترناشيونال 2006 باليابان، وميس إنتركونتيننتال 2007 بجزيرة السيشيل، وميس يونيفرس 2009 بجزر الباهاماز، حيث حققت مراكز متقدمة من بينها الوصيفة الخامسة عالميًا في مسابقة الإنتركونتينتتال.

بعيدًا عن الأضواء، تحمل إلهام وجدي جانبًا إنسانيًا لافتًا، فهي سفيرة حملة “صوتنا واحد” لدعم ذوي الهمم منذ عام 2009، كما عملت مدربة تنمية بشرية بالتعاون مع منظمات دولية مثل الأمم المتحدة (UN Women) وUSAID.  

كما خاضت إلهام تجربة التقديم التلفزيوني من خلال برامج مثل “كلام نواعم” على قناة MBC، وسوالفنا حلوة، ونواعم وبس، ويذكر أن اسمها ارتبط لفترة بالفنان حسام حبيب. 

انطلقت إلهام وجدي في عالم الفن عام 2021 من خلال فيلم يحمل اسم توك توك، وبعدها تألقت في مسلسل إيجار قديم عام 2022 ولفتت الأنظار إليها بشخصية الدكتورة ليلى، وتوالت بعدها الأعمال الفنية التي شاركت فيها مثل مسلسل كشف مستعجل، ومسلسل جري الوحوش، ومسلسلي وتقابل حبيب ومسلسل شهادة معاملة أطفال، اللذين عرضا في رمضان الماضي.

تفاصيل مسلسل وتر حساس 2

يشارك في الجزء الثاني من "وتر حساس" عدد من النجوم البارزين مثل غادة عادل، محمد علاء، إنجي المقدم، هيدي كرم، تميم عبده، كمال أبو رية، محمد محمود عبد العزيز، رانيا منصور، وغيرهم، والعمل من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل فرج.

تدور أحداث المسلسل في إطار درامي معقد حول العلاقات الإنسانية، الغيرة، الخيانة، الانتقام، الحب، والعائلة. 

وتبدأ الأحداث بعودة رشيد (الذي يجسده محمد علاء) إلى وطنه بهدف استعادة مكانته داخل العائلة من خلال الزواج من ابنة عمه فريدة، التي تؤدي دورها غادة عادل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إلهام وجدي مسلسل وتر حساس مسلسل وتر حساس 2 روني في مسلسل وتر حساس 2

مواد متعلقة

بعد تصدره التريند، معلومات عن الفنان طارق الإبياري

"واحد من الناس" يحتفل بمرور 52 سنة علي نصر أكتوبر الإثنين المقبل

عدد حلقات مسلسل ولد بنت شايب

مسلسل سلمى يتصدر قائمة المشاهدات على "شاهد" في مصر

الأكثر قراءة

حالة الطقس غدا، أمطار خفيفة على هذه المناطق

كواليس غضب جون إدوارد من مجلس الزمالك

تأكيدا لـ فيتو، المقاولون العرب يعلن رسميا تعيين سامي قمصان مديرا فنيا

الشرقية تكرم مبشر السادات بالنصر، إطلاق اسم الشيخ عبد الحليم محمود على ميدان باتا ببلبيس

عنده 600 مصيبة، نضال الأحمدية تكشف تطورات جديدة في قضية فضل شاكر

ترامب يتراجع!

من قصص القرآن الكريم، كم يوما مكث يونس في بطن الحوت؟

نتنياهو يراوغ بالمفاوضات ويلغي زيارة الوفد الإسرائيلي إلى مصر المقررة غدا

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأحد

تعرف على سعر كيلو الأرز اليوم الأحد بالسوق المصري

سعر السمك اليوم، البوري بـ 160 جنيها والبلطي يسجل 68 لأول مرة بعد موجة الارتفاع

سعر الفاكهة اليوم، العنب يتجاوز الـ 40 جنيها في سوق الجملة وانخفاض البرتقال أبو سرة

المزيد

انفوجراف

5 مقاعد محسومة بالتزكية في انتخابات الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الزرع في المنام وعلاقته بقدوم الأخبار السعيدة

حديث العقل والروح، شيرين حلمي: الشكر كلمة السر في تمكين الإنسان ومواجهة الشيطان (فيديو)

هل يجوز أخذ الفتوى من الكتب دون الرجوع إلى أهل التخصص؟ الإفتاء ترد

المزيد
الجريدة الرسمية
ads