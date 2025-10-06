الإثنين 06 أكتوبر 2025
ثقافة وفنون

ياسر جلال يودع ابنته قبل سفرها في منحة دراسية بالخارج (فيديو)

 نشر الفنان ياسر جلال عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك فيديو مؤثر، وهو يودّع ابنته قدرية قبل سفرها إلى الخارج بعد حصولها على منحة تفوق دراسي في ألمانيا.  

وزين ياسر جلال الفيديو بموسيقى أغنية “قولنا لما أنت ناوي عالسفر”، في مشهد مليء بالمشاعر والأبوة، حيث ظهرت ابنته تبكي في أحضانه أثناء وداعه لها قبل مغادرتها.  

وأرفق ياسر جلال الفيديو بتعليق قال فيه: “قدرية أخدت منحة تفوق ومسافرة تكمل دراستها في ألمانيا، هتوحشيني يا دادو”.

وقد تفاعل عدد كبير من متابعيه مع الفيديو، معبرين عن تأثرهم بالمشهد وداعين لابنته بالتوفيق والنجاح في دراستها.

مسلسل “كلهم بيحبوا مودي”

 ويشارك ياسر جلال في رمضان المقبل بمسلسل يحمل اسم “كلهم بيحبوا مودي” والذي يظهر فيه أنه في علاقات متعددة مع النساء، مما يجعله يقع في مشاكل وأزمات كثيرة بسبب هذه العلاقات.

وكان الفنان ياسر جلال قال إنه اختار القيام ببطولة مسلسل “كلهم بيحبوا مودي” من أجل التغيير، والظهور بثوب فني جديد للجمهور، خاصة أن المسلسل تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي.

وأضاف جلال في تصريحات خاصة لـ “فيتو”: أنه لم يقدم الكوميديا من قبل في الدراما التليفزيونية، بالرغم من أنه شارك في أعمال فنية كوميدية بالسينما مثل دوره في فيلم “أمير البحار”.

وتابع ياسر: إن مسلسل “كلهم بيحبوا مودي” سيكون مفاجأة للجمهور وكل الأبطال سيظهرون بشكل جديد ومختلف للغاية.

الفنان ياسر جلال مسلسلات رمضان 2026 ياسر جلال

