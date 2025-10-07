ينتظر جمهور مسلسل ولد بنت شايب عرض الحلقة الثالثة بشغف كبير، بعد الأحداث المشوقة التي شهدتها الحلقتان السابقتان.

المسلسل الذي يجمع بين الدراما والكوميديا، يواصل تصدر قوائم المشاهدة بفضل قصته الاجتماعية الخفيفة وأداء أبطاله المميز.

موعد عرض مسلسل ولد بنت شايب الحلقة 3

وتُعرض مسلسل ولد بنت شايب الحلقة 3 غدا الأربعاء 8 أكتوبر في تمام الساعة 12 صباحا وسيتم عرض الحلقة الرابعة أيضا من المسلسل في نفس التوقيت على منصة Watch It.

مسلسل ولد بنت شايب

مسلسل "ولد بنت شايب" بطولة أشرف عبد الباقي وانتصار ونبيل عيسى وليلى زاهر ومن إخراج زينة أشرف عبد الباقي، ومكون من 10 حلقات.

وكانت منصة “واتش إت” قد طرحت البوستر الرسمي لمسلسل “ولد بنت شايب”، لتشعل به حماس الجمهور قبل انطلاق عرضه المرتقب.

وتصدر نجوم العمل الملصق الدعائي، وفي مقدمتهم الفنان أشرف عبد الباقي الذي ظهر بـ“لوك” مختلف، كما طرحت المنصة كذلك البرومو الذي كشف عن دخول المسلسل عالم الاستثمار في البيتكوين.

