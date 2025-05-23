السبت 24 مايو 2025
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ثقافة وفنون

عرض فيلم «سنو وايت» بدار الأوبرا مجانا للجمهور الأربعاء المقبل

فيلم سنو وايت.فيتو
فيلم سنو وايت.فيتو

يعرض نادي سينما دار الأوبرا المصرية الفيلم الروائي الطويل (سنووايت) وذلك يوم الأربعاء المقبل الموافق ٢٨مايو على المسرح الصغير بدار الأوبرا الساعة ٧ م.

فيلم سنو وايت

وبعد العرض هناك لقاء مع منتج الفيلم محمد عجمي والمخرجة تغريد عبدالمقصود وبطلة الفيلم مريم شريف.

والفيلم بطولة مريم شريف ومحمد ممدوح وكريم فهمي ومحمد جمعة.. والفيلم نال إشادة كبيره من الجمهور والنقاد خلال رحلته في دور السينما والمهرجانات المختلفة.

ويأتي عرض فيلم سنو وايت بدار الأوبرا المصرية للجمهور العام مجانا والدخول بأسبقية الحضور..تفتح الأبواب الساعة ٦ م.

 

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