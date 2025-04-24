طريقة عمل كيكة الموز، بمذاق مميز ولا يقاوم

طريقة عمل كيكة الموز، كيكة الموز من أنواع الكيك الشهيرة التي لها نكهة ذكية ومذاق لذيذ ويعشقها الكبار والصغار كثيرًا، وتقدم بطرق مختلفة.

وطريقة عمل كيكة الموز، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيرها في المنزل لإسعاد أفراد الأسرة.

وتقدم الشيف إنجي علاء، طريقة عمل كيكة الموز.

مكونات عمل كيكة الموز:

3 حبات موز ناضجة

2 بيضة

نصف كوب زيت نباتي (أو زبدة مذابة)

1 كوب سكر

1 ملعقة صغيرة فانيليا

1 ملعقة صغيرة قرفة (اختياري)

1 ملعقة صغيرة بيكنج باودر

نصف ملعقة صغيرة بيكربونات الصودا

رشة ملح

1 كوب ونصف دقيق

طريقة عمل كيكة الموز:

سخّى الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

في وعاء كبير، اهرسي حبات الموز جيدًا باستخدام شوكة.

أضيفي البيض، الزيت، الفانيليا والسكر إلى الموز المهروس، وامزجى المكونات جيدًا حتى تتجانس.

اضيفي الدقيق، البيكينج بودر، بيكربونات الصودا، الملح والقرفة، ثم حرّكى المزيج حتى يصبح الخليط متماسكًا دون خلط مفرط.

صبى الخليط في قالب مدهون بالزبدة أو مبطن بورق الزبدة.

ضعى القالب في الفرن لمدة 40 إلى 50 دقيقة، أو حتى تخرج عود الأسنان نظيفًا عند غرسه في وسط الكيكة.

اتركي الكيكة تبرد قليلًا قبل تقطيعها وتقديمها.

يمكن إضافة الجوز أو رقائق الشوكولاتة لإعطاء نكهة مميزة.

تُحفظ الكيكة في وعاء محكم في درجة حرارة الغرفة لمدة 2-3 أيام، أو في الثلاجة لمدة أطول.

طريقة عمل كيكة الموز

ولعمل كيكة الشيكولاتة

مكونات عمل كيكة الشيكولاتة:

كوب ونصف من الدقيق

كوب من السكر

نصف كوب من الزيت النباتي

نصف كوب من الحليب

3 بيضات

نصف كوب من مسحوق الكاكاو الخام

ملعقة صغيرة من الفانيليا

ملعقة كبيرة من البيكنج باودر

رشة ملح

للتزيين (اختياري):

شوكولاتة مذابة

كريمة خفق

قطع شيكولاتة أو فواكه

طريقة عمل كيكة الشيكولاتة:

سخني الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

في وعاء كبير، اخفقي البيض مع السكر والفانيليا حتى يصبح المزيج فاتح اللون وكريمي.

أضيفي الحليب والزيت وامزجي جيدًا.

في وعاء آخر، انخلي الدقيق مع الكاكاو والبيكينج بودر والملح.

أضيفي المكونات الجافة تدريجيًا إلى المكونات السائلة وامزجي حتى تتجانس تمامًا.

اسكبي الخليط في قالب كيك مدهون بالزبدة أو مبطن بورق الزبدة.

أدخلي الكيكة إلى الفرن لمدة 30 إلى 40 دقيقة أو حتى تنضج (اختبريها بعود خشبي، يجب أن يخرج نظيفًا).

اتركي الكيكة تبرد قبل إخراجها من القالب، ثم زينيها بالشوكولاتة المذابة أو حسب الرغبة.

يمكن إضافة رقائق الشوكولاتة إلى الخليط لمزيد من النكهة.

للحصول على كيكة أكثر رطوبة، يمكن استبدال نصف كوب الحليب بكوب من اللبن الزبادي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.