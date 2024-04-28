طريقة عمل كيك الموز المقلوبة بالكراميل، من الشيف نيفين عباس

طريقة عمل كيكة الموز، كيكة الموز من أنواع الكيك التى لها نكهة مميزة ولذيذة لا تقاوم وعشاقها كثيرون، وتقدم بطرق مختلفة.

وطريقة عمل كيكة الموز، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت فى طرق تحضيرها لإسعاد أفراد الأسرة.

وتقدم الشيف نيفين عباس، طريقة عمل كيكة الموز المقلوبة بالكراميل.

مكونات عمل كيكة الموز:-

للكيك

4 حبات بيض

كوب ونصف دقيق

ملعقة صغيرة بيكينج بودر

ملعقة صغيرة فانيليا

نصف كوب سكر

ربع كوب زيت

للموز

موز مقطع دوائر

كوب سكر

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ربع كوب عسل جلوكوز

عصير ليمونة

ربع كوب ماء

طريقة عمل كيكة الموز المقلوبة بالكراميل:-

أولا نقوم بعمل الموز، حيث نضع السكر والماء وعسل الجلوكوز والليمون علي النار حتي يصبح كراميل.

يرفع من علي النار الكراميل.

نحضر صينية، ونضع القليل من الكراميل بها ثم قطع الموز فوق الكراميل، تترك قليلًا.

ثم نبدء في تحضير الكيك، حيث نقوم أولًا في اناء بخفق البيض والسكر والفانيليا.

يخفق البيض حتي يتضاعف حجمه قد تستغرق العملية 5 دقائق.

ينخل الدقيق مع البيكينج بودر ويضاف بالتدريج لخليط البيض.

يقلب الخليط برفق ويضاف له الزيت ويقلب مرة أخري ولكن برفق حتي لا يخرج الهواء من الكيك.

يوضع مقدار من الكيك فوق الموز والكراميل بالصينية مع مراعاة عدم ملئ الصينية حتي الحواف.

تخبز في فرن متوسط الحرارة 180 درجة لمدة 35 دقيقة أو حتي تمام النضج.

فور خروجها من الفرن تسلك حواف الكيك بواسطة سكين.

يوضع فوق الصينية طبق كبير يتسع لحجم الصينية وتقلب الكيك.

ترص في طبق التقديم وتقدم.

طريقة عمل كيكة الموز، فيتو

ولعمل الكيك العادى

مكونات عمل الكيكة:-

3 أكواب دقيق

كوب سمن على زيت بنفس معيار الدقيق

2 كوب سكر بنفس معيار الدقيق

كوب لبن حليب بنفس معيار الدقيق

كيس بيكينج بودر

كيس فانيليا

5 بيضات

لعمل كيك الشيكولاتة

ربع كوب كاكاو

3 ملاعق لبن حليب

طريقة عمل الكيكة:-

نحضر جميع المكونات بدرجة حرارة الغرفة لضمان نجاح الكيك.

نشعل الفرن ونتركه يسخن.

نحضر صينية متوسطة الحجم وندهنها بالزبد ونعفرها بالدقيق ونتركها جانبا.

نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به البيض والفانيليا ونخفق جيدا حتى يصبح لون البيض أفتح قليلا.

ثم نضيف له السمن والزيت ونخفق مرة أخرى، بعدها نضيف اللبن الحليب ونستمر فى الخفق.

ثم نضيف السكر تدريجيا مع الخفق حتى يذوب تماما ويختفى ونحصل على خليط متجانس.

ثم نحضر بولة عميقة وننخل بها الدقيق ونضيف له البيكنج بودر ونخلطهم معا.

ثم نضيف خليط البيض واللبن الذى حضرناه مسبقا بالخلاط.

حيث نضيفه تدريجيا مع التقليب حتى نحصل على قوام كريمي ثقيل قليلا ومتجانس وخالى من أى تكتلات من الدقيق.

ثم نصب عجين الكيك في الصينية التى حضرناها.

مع مراعاة مسح أى زوائد عجين على الجوانب حتى لا تحترق داخل الفرن.

ثم ندخل الصينية الفرن الساخن لمدة نصف ساعة مع مراعاة عدم فتح الفرن نهائيا طوال هذه المدة حتى لا تهبط الكيكة.

وبعد مرور هذه المدة نقوم بعمل اختبار نضج الكيك.

حيث ندخل السكين بها إذا خرجت نظيفة فهذا دليل على تمام نضج الكيك، أما إذا خرجت ملطخة بالعجين، فهى لم تنضج ونتركها بالفرن حتى تمام النضج.

وبعد تمام النضج نخرج الكيك ونتركه يبرد تمامًا.

ثم نقطعه بأي شكل حسب الرغبة وتقدم.