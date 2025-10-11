رئيس المستقلين الجدد: محاولات الهيمنة على مقاعد البرلمان تحجم دور أحزاب المعارضة

قال هشام عنانى، رئيس حزب المستقلين: إن الحزب سوف يخوض الانتخابات على بعض المقاعد الفردية التي يستطيع أن يحقق منافسة بها، خاصة وأن ما يحدث من محاولات للهيمنة على مقاعد البرلمان من خلال القائمة الوطنية هو جزء صغير من مشهد يضر بالعملية الانتخابية والتي رسمت التصريحات والتصرفات اللامسؤولة حول أن الانتخابات محسومة قبل بدايتها، وهو أمر يضر بالعملية ككل.

الاستحواذ يضر ماحدث في الحوار الوطني

وأكد عنانى فى تصريح لفيتو، أن هذا الاستحواذ وعدم وجود تعددية حقيقية يضر ما حدث في الحوار الوطني ويعيدنا للمربع صفر في فقد مصداقية المواطن فيما يتم من إصلاحات سياسية حقيقية نادي بها الرئيس، مؤكدا أن أول مرشح عن الحزب كان في محافظة الوادي الجديد تقدم على مقاعد الفردي بدائرة الداخلة والفرافرة، حيث قام أمين الحزب في المحافظة بتقديم أوراق ترشحه رسميًا.

الايام القادمه ستشهد تقديم أوراق عدد من المرشحين من أبناء الحزب على عدد من الدوائر

وواصل حديثه قائلا: الأيام القادمة ستشهد تقديم أوراق عدد من المرشحين من أبناء الحزب على عدد من الدوائر بعد دراسة مستفيضة، حتى تكون هناك مشاركة فاعلة وفرص فوز بالمقاعد التي سنتقدم إليها، مؤكدا أن الحزب سيشارك في الانتخابات النيابية للمنافسة على مقاعد الفردي فقط ولن يدفع بمرشحين داخل أي قوائم، وأن الحزب ثقته في كوادره وقدرتهم على الأقل في الوصول إلى جولة الإعادة في أكثر من دائرة كما حدث في انتخابات الشيوخ.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.