سياسة

آخر موعد للتقدم بأوراق الترشح في انتخابات مجلس النواب 2025

واصلت المحاكم الابتدائية التى حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الخميس،  تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب، وذلك لليوم الثانى على التوالى.

ومن المقرر أن تستمر عملية تلقى الطلبات حتى يوم الأربعاء الموافق 15 من الشهر الجاري، وفقًا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتستعرض  فيتو المستندات المطلوبة للتقدم بطلب الترشح لانتخابات مجلس النواب:

1. بيان السيرة الذاتية لطالب الترشح، موضحًا فيه خبراته العلمية والعملية، على النموذج المعد لذلك، مرفقًا به صورة شخصية حديثة مقاس 6×4.
2. صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
3. بيان يوضح الصفة السياسية للمرشح، سواء كان مستقلًا أو منتميًا لحزب سياسي، وفي حالة الانتماء الحزبي تُرفق شهادة من الحزب موقعة من رئيسه وممهورة بخاتمه.
4. إقرار الذمة المالية لطالب الترشح وزوجته وأولاده القُصر.
5. صورة من المؤهل الدراسي الحاصل عليه.
6. شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو ما يفيد الإعفاء منها قانونًا، مع التأكيد على أن التصالح في قضايا الخدمة العسكرية لا يُعد إعفاءً من أدائها.
7. إيصال سداد مبلغ التأمين بخزانة المحكمة الابتدائية المختصة.
8. شهادة ميلاد مميكنة وصورة من بطاقة الرقم القومي.
9. شهادة قيد بقاعدة بيانات الناخبين صادرة من محكمة ابتدائية بعد تاريخ دعوة الناخبين.
10. شهادة الاستقالة الرسمية لمن يشغل وظائف في القوات المسلحة أو الشرطة أو المخابرات العامة أو الرقابة الإدارية أو الهيئات القضائية أو الوزارات أو المحافظات أو الأجهزة الرقابية.
11. موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة للمرشحين من الضباط الحاليين أو السابقين بالقوات المسلحة.
12. إثبات فتح حساب بنكي للدعاية الانتخابية بالعملة المحلية في أحد فروع البنك الأهلي المصري أو بنك مصر أو بمكتب بريد، لإيداع التبرعات والمبالغ المخصصة للحملة الانتخابية وفقًا لضوابط الهيئة الوطنية للانتخابات.
13. التقرير الطبي الذي يثبت خلو المرشح من الأمراض الجسدية أو الذهنية أو النفسية، وأنه غير متعاطٍ للمخدرات أو المسكرات.
14. إقرار بعدم صدور أحكام أو قرارات ضده، وفقًا للنموذج المعتمد من الهيئة.

وتُعد جميع هذه المستندات أوراقًا رسمية وفقًا لأحكام قانون العقوبات.

