حزب المستقلين الجدد: اجتماع موسع بقيادات محافظات الدلتا استعدادا للانتخابات القادمة



عقد حزب المستقلين الجدد برئاسة الدكتور هشام عنانى، رئيس الحزب، اجتماعا تنظيميا موسعا مع قيادات الحزب بمحافظات الدلتا (الشرقية والدقهلية وكفر الشيخ والغربية ودمياط والإسكندرية) لبحث آخر الاستعدادات لخوض الاستحقاقات الدستورية القادمة.



الحزب في حالة انعقاد مستمر

وأكد دكتور هشام عناني رئيس الحزب أن الحزب في حالة انعقاد مستمر، ويأتي هذا الاجتماع لمراجعة الخطة التنظيمية الخاصة بالانتخابات القادمة.



نشاط الأمانات النوعية

وأكد دكتور حمدي بلاط نائب رئيس الحزب، والذي ترأس الاجتماع علي أن جدول الأعمال شمل مناقشه نشاط الأمانات النوعية بتلك المحافظات، ونسبة الإنجاز في حملة مشارك لزيادة وعي المشاركة الحزبية واستعراض أهم الأسماء المطروحة المستعدة لخوض الانتخابات.



وأضاف بلاط أن الحزب ناقش اللمسات الأخيرة الخاصة بالبرنامج الانتخابي العام للحزب، والخاص بكل محافظة مع ترتيب الأولويات طبقا لأهميتها لدي المواطن في تلك المحافظات.



ويؤكد الحزب علي أنه حريص علي متابعة أداء أمانات المحافظات لزيادة وعي المواطن، مع توضيح جهود القيادة السياسية للحفاظ علي سيادة الوطن ومصالحه، من خلال ثوابت وطنية في ظل اضطراب إقليمي غير مسبوق

محاولات التسييس الإسرائيلية لإدخال المساعدات مرفوضة أمميا

ويذكر أن حزب المستقلين الجدد أكد أن موافقة إسرائيل علي إدخال المساعدات بعد الضغط الأمريكي والجهود المصرية عربيا ودوليا هي موافقة مشوبة بكثير من المحاولات لتسييس المساعدات وتسخيرها لنقل الفلسطينيين.



وأكد دكتور هشام عناني أن إسرائيل أنشأت مؤسسة تابعة لها تحت مسمي مؤسسة غزة الإنسانية التي ستقدم المساعدات من خلال أربع نقاط محاصرة عسكريا، مع اشتراط الكشف عن الوجه كشرط للمساعدات، وهو الأمر المرفوض من وكالة الأونروا التي أعربت عن رفض هذا الشرط، لأنه تسييس لهذه المساعدات.



وأضاف عناني: إن إسرائيل ستضع آليات جديدة ستعلن عنها في نهاية مايو الحالي لصرف المساعدات لتسخيرها لخدمة ما هو مقرر من توسيع العملية العسكرية.



وأكد الحزب أنه يثمن ثبات ومثابرة الدولة المصرية في مساعيها لإزالة حاله انسداد الأفق السياسي لوقف الحرب، والمضي قدما نحو إدخال المساعدات وتنفيذ خطة الإعمار، ولعل الجولات الماراثونية للوفد المصري في قطر خيرعنوان لموقف القيادة والدولة المصرية.

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