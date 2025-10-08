الأربعاء 08 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

استقالة جماعية داخل «حماة الوطن» بأمانة الوراق احتجاجًا على ترشيحات انتخابات النواب

حماة الوطن، فيتو
حماة الوطن، فيتو

أعلنت أمانة الوراق بحزب حماة الوطن استقالتها بكامل تشكيلها وأعضائها، اعتراضًا على ما وصفوه بـ«غياب الشفافية والمصداقية» في اختيار مرشحي الحزب لانتخابات مجلس النواب 2025.

انفراد بعض الأشخاص بالقرارات المصيرية

وجاء في بيان الاستقالة وفقا لما نشرته حنان فايز شرشار على صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، أن الحزب شهد خلال الفترة الأخيرة «انفراد بعض الأشخاص بالقرارات المصيرية وغياب العدالة في الاختيار»، إلى جانب «الاستعانة بأشخاص من خارج الحزب ليس لهم أي تواجد سابق داخله»، ما أثار حالة من الغضب بين الكوادر والأعضاء القدامى الذين شاركوا في بناء الحزب داخل المحافظة.

بيان استقالة أمانة الوراق 
بيان استقالة أمانة الوراق، فيتو 


وأكدت الأمانة في بيان استقالتها الذى وقّع عليه علاء المليجي أمين التنظيم، وحنان فايز شرشار أمين القسم، أن قرارها جاء احتجاجًا على تجاهل كوادر الحزب في أمانات الجيزة، والاكتفاء بترشيحات لم تمثل القواعد التنظيمية الحقيقية للحزب.

اتهامات لأحد القيادات بالحزب

وسبق وظهرت حنان فايز في فيديو توجه اتهامات لأحد القيادات بالحزب حول بيع المقاعد النيابية لمرشحي الحزب، وهو ما نفاه الحزب في حينها.

