مستقبل وطن يشكل غرفة عمليات لمتابعة تقديم مرشحي الفردي في انتخابات النواب

شكلت الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن، غرفة عمليات، منبثقة داخل غرفة العمليات المركزية، بالأمانة العامة للحزب، لمتابعة تقدم مرشحي الحزب بأوراق ترشحهم على المقاعد الفردية، في انتخابات مجلس النواب 2025.

غرفة عمليات مستقبل وطن تتابع تقديم ترشيحات النواب

وباشرت غرفة عمليات متابعة تقديم مرشحي حزب مستقبل وطن بأوراقهم، في الانتخابات البرلمانية على المقاعد الفردية، عملها، بالتنسيق مع أمانات الحزب والتنظيم والمرشحين، بكافة المحافظات.

متابعة تقديم مرشحي مستقبل وطن أوراقهم في انتخابات مجلس النواب

وتابعت الغرفة، سير عملية تقديم مرشحي الحزب، بأوراقهم، منذ ساعات الصباح الباكر، مع فتح باب تلقي طلبات الترشيح، وتقديم المشورة اللازمة، لتذليل العقبات أمام المرشحين.

وتواصل غرفة عمليات متابعة تقديم مرشحي الحزب لخوض الانتخابات النيابية المقبلة، عملها، حتى غلق باب الترشيح، وانتهاء كافة المرشحين من التقدم بأوراق ترشحهم.

