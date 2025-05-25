القائمة المطلقة هي الأمثل، الحكومة: النسبية لم يحدث حولها توافق في الحوار الوطني

كشف المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن القائمة النسبية في الانتخابات لم يحدث حولها توافق.

مناقشة تعديل قانوني مجلسي النواب والشيوخ

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن تعديل مشروعي قانوني مجلسي النواب والشيوخ.

عدم تطبيق القائمة النسبية

وأكد الوزير، ردا على النائب النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، والذي رفض مشروع القانون، بسبب عدم تطبيق القائمة النسبية، أنه تم رفع أكثر من ثلاثة آراء لرئيس الجمهورية مصحوبة بمميزات وعيوب كل نظام انتخابى، مشيرا إلى أنه تم ترك الأمر للقوى السياسية لتقرر ما تشاء.

القائمة النسبية لم يحدث حولها توافق

وقال المستشار محمود فوزي: بصفتي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني وعضو مجلس الأمناء، القائمة النسبية لم يحدث حولها توافق.

لا يوجد نظام سياسى مثالى أكثر من الآخر

وأشار إلى أن مشروع القانون مقدم من أكبر أربع كتل سياسية، قائلا: ولا يوجد نظام سياسى مثالي أكثر من الآخر، وإنما يوجد نظام انتخابي مناسب ومطابق للمعايير الدستورية.

لا صحة لكون نظام القائمة المطلقة يهدر الأصوات

وأكد وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أنه لا صحة لكون نظام القائمة المطلقة يهدر الأصوات، مؤكدا أن نظام القائمة المطلقة هو الضامن لتمثيل الفئات السبعة المميزة في الدستور.

نائب يرفض تعديل قانوني مجلسي النواب والشيوخ

ورفض النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، تعديلات قانون مجلس النواب، ومجلس الشيوخ، وتقسيم الدوائر الانتخابية.

مستقبل الحياة السياسية في مصر

وقال: نتحدث حول مستقبل الحياة السياسية في هذا البلد، الذي استشعر الخطر بشأنه رئيس الجمهورية، فدعا في أبريل 2022 لحوار وطني للمناقشة حول مستقبل العملية السياسية في البلاد.

وأشار داود إلى اجتماع المصريين في الحوار الوطني من مختلف الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان وخارجه، قائلا: "اتفق الجميع على مخرجات أن يتغير النظام الانتخابي لنذهب لنظام متعدد أكثر رحابة".

وأشار إلى أن الالتزامات الدستورية (الفئات المنصوص على تمثيلها في الدستور) يمكن الحفاظ عليها من خلال قائمة مغلقة خوفًا من العوار الدستوري، ونذهب لقائمة نسبية محسوبة بدقة مع النظام الفردي.

ووجه النائب سؤالا: سواء كان نظام قائمة مطلقة تمامًا أو 50 - 50، ما مدى القدرة على التمثيل الحقيقي لكل الأفكار الموجودة في الشارع ليحصل ما يسمى بالرضا العام؟.

وأكد عضو مجلس النواب أن الرضا العام هو أساس ثبات أركان هذه الدولة في ظل وضع دول وضع إقليمي ودولي، قائلا: "الناس مش راضية، الناس حاسة بالقلق، الناس عايزة اللي يمثلها بشكل حقيقي".

وأكد النائب أن المصريين طالبوا بالحفاظ على الضمانة الدستورية، قائلا: "الناس والناخب والنائب والمرشح يطمئن كون هناك قاضي على كل صندوق".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.