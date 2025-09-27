الأسطورة، هاري كين يحطم رقما تاريخيا لكريستيانو رونالدو وهالاند

واصل المهاجم الإنجليزي هاري كين تألقه رفقة بايرن ميونخ وسجل هدفين في فوز الفريق على فيردر بريمن 4-0 برسم الجولة الخامسة من الدوري الألماني الدرجة الأولى.

كين يتصدر قائمة هدافي الدوري الألماني

ورفع هاري كين رصيده هذا الموسم إلى 10 أهداف متصدرًا قائمة هدافي الدوري الألماني كما حقق إنجازا تاريخيا ورقما قياسيا جديدا.

وأصبح هاري كين أسرع لاعب يسجل 100 هدف لنادٍ في الدوريات الخمسة الكبرى محطما رقم كل من البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي والنرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي.

واحتاج هاري كين إلى 104 مباريات لتسجيل 100 هدف فيما احتاج كل من النجم البرتغالي رفقة ريال مدريد والمهاجم النرويجي رفقة مانشستر سيتي إلى 105 مباريات.



بدأ مهاجم توتنهام السابق موسم 2025/2026 بأداء رائع، مسجلًا 13 هدفًا وثلاث تمريرات حاسمة في سبع مباريات فقط في جميع المسابقات، ورغم تألقه الموسم الماضي أيضا حيث ساهم بـ53 هدفًا لكنه احتل المركز 13 في ترتيب جائزة الكرة الذهبية.

وعلق المتابعون على منصة "إكس" على ترتيبه في الجائزة وعلى الرقم القياسي وكتب أحدهم: "هاري كين هو حقًا أكثر لاعب كرة قدم تعرضًا للإهانة على مر العصور. إنه ليس حتى نقاشًا. هل تقول لي إن اثني عشر لاعبًا قدموا موسمًا أفضل منه؟ لا أمل".

أسطوري.. خيالي.. استثنائي ✨



الأمير هاري كين يصل لهدفه الـ 100 مع العملاق البافاري 🙌 pic.twitter.com/NymWn84PY4 — بايرن ميونخ (@FCBayernAr) September 26, 2025



وكتب نادي بايرن ميونخ عبر حسابه بمنصة “إكس”: "أسطوري.. خيالي.. استثنائي.. الأمير هاري كين يصل إلى هدفه الـ 100 مع العملاق البافاري".

