الأهلي يبدأ ترتيب رحلة الفريق إلى بوروندي لمواجهة إيجل نوار بدوري الأبطال

الأهلي
الأهلي

بدأ النادي الأهلي اتصالاته مع السفارة المصرية في بوروندي، لترتيب كافة الإجراءات والتنسيقات اللازمة الخاصة ببعثة الفريق الأول لكرة القدم، استعدادًا للسفر إلى بوروندي خلال الفترة المقبلة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق إيجل نوار البوروندي في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث تسعى إدارة النادي لتوفير كل سبل الراحة للبعثة لضمان أفضل إعداد ممكن قبل اللقاء المرتقب.
 

موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الفوز على كهرباء الإسماعيلية

ومن المقرر أن يلتقي النادي الأهلي في مباراته القادمة مع نظيره إجل نوار البوروندي، يوم 17 من أكتوبر الجاري 2025، ضمن منافسات الدور التمهيدي الثاني (الـ32) بدوري أبطال أفريقيا.


وتأهل فريق إيجل نوار إلى دور الـ32 بعد تخطي نظيره فريق أساس تيليكوم الجيبوتي في مجموع لقائي الذهاب والعودة بالدور التمهيدي الأول.

