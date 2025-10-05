الأحد 05 أكتوبر 2025
رياضة

إيقاف مدرب "سيدات الأهلي" وتغريمه ماليا بعد مباراة الفريق الأخيرة

الأهلي
الأهلي

أخطرت لجنة المسابقات لدوري الكرة النسائية توقيع عقوبة على ديميتري لوبوف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم «سيدات» بالأهلي بعد تعرضه للطرد في مباراة الفريق الأخيرة أمام مسار. 

وقررت لجنة المسابقات إيقاف مدرب الأهلي لمباراة وتغريمه ماليا بقيمة خمسمائة جنيه وذلك بسبب الطرد للاعتراض. 

وكان فريق سيدات الأهلي تلقى هزيمة أمام مسار، بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعت بين الفريقين الجمعة الماضي، ضمن منافسات الجولة الخامسة ببطولة الدوري الممتاز.  

وكان ديميتري لوبوف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم «سيدات» بالأهلي، أعلن تشكيل الفريق لخوض مباراة مسار، التي اقيمت الجمعة الماضي، على ملعب النادي بالقاهرة الجديدة، ضمن منافسات الجولة الخامسة ببطولة الدوري الممتاز.

 

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:‏

حراسة المرمى: مها الدمرداش.

خط الدفاع: نورا خالد وإيمان حسن ورودينا عبد الرسول وأسماء علي.

خط الوسط: لولو نصر وثريا أشرف ونور يوسف ومنة طارق وميا داردن.

خط الهجوم: نادين غازي.

وجلس على مقاعد البدلاء كل من: إسراء السقا وحبيبة عصام وسارة كرد وكاميليا الديب وهنا عثمان وحبيبة عمر ونادين محمد وأشرقت عادل وميرسي أتوبرا.  

