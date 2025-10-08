الأربعاء 08 أكتوبر 2025
أخبار مصر

أكاديمية البحث العلمي تستقبل وفد جمعية بكين للعلوم (BAST)

 استقبلت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا اليوم وفدًا رفيع المستوى من جمعية بكين للعلوم والتكنولوجيا (BAST)، وذلك لتوقيع مذكرة تفاهم جديدة تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجالات البحث العلمي والابتكار والتكنولوجيا.

وقّعت المذكرة الدكتورة منى النعا – المشرف على قطاع العلاقات العلمية، نيابةً عن الدكتورة جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس الأكاديمية، تمثيلًا للأكاديمية، كما شارك في اللقاء الدكتور محمد الأمير – المشرف على مراكز التنمية الإقليمية، والأستاذة ريهام صبري – مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العلمية، والأستاذة إيمان عبد الله – منسق مشروعات التعاون مع الجانب الصيني.

ضم الوفد الصيني عددًا من الشخصيات العلمية والإدارية البارزة، من بينهم الدكتور زو تونغ (Dr. Zhu Tong) – أستاذ بكلية علوم وهندسة البيئة ومدير مركز البيئة والصحة بجامعة بكين، والدكتورة لي شين (Dr. Li Xin) – النائبة التنفيذية لرئيس جمعية بكين للعلوم والتكنولوجيا، والدكتورة ليانغ لينغيون (Dr. Liang Lingyun) – مديرة إدارة الإعلام والثقافة بالجمعية.

شهد اللقاء مناقشات حول توسيع التعاون في مجالات التغيرات المناخية، التلوث البيئي، نقل التكنولوجيا، والابتكار وريادة الأعمال العلمية، إلى جانب بحث تطوير المشروع المصري–الصيني لدراسة الظواهر البيئية.

كما وجهت الأكاديمية دعوة للوفد الصيني للمشاركة في المعرض الدولي للابتكار والتسويق (ديسمبر 2025)، فيما دعا الجانب الصيني الأكاديمية للمشاركة في معرض بكين الدولي للعلوم والتكنولوجيا (2026).

تؤكد الأكاديمية التزامها بمواصلة جهودها لتعزيز التعاون العلمي الدولي، ودعم الشراكات التي تخدم أهداف التنمية المستدامة وتمكّن الباحثين من الجانبين.

أكاديمية البحث العلمى أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا التغيرات المناخية التكنولوجيا والابتكار البحث العلمي والتكنولوجيا المعرض الدولي للابتكار

