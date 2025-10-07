الثلاثاء 07 أكتوبر 2025
أخبار مصر

أكاديمية البحث العلمي تشارك في "اليوم المصري–الألماني للمواءمة البحثية"

اكاديمية البحث العلمي،
اكاديمية البحث العلمي، فيتو

شاركت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في فعاليات اليوم المصري–الألماني للمواءمة البحثية (Egyptian-German Research Matchmaking Day)، الذي عُقد اليوم الثلاثاء الموافق 7 أكتوبر 2025 بمقر المكتب الإقليمي للهيئة الألمانية للتبادل الثقافي (DAAD) بالزمالك، بمشاركة نخبة من الباحثين المصريين والألمان وممثلي الجامعات وجهات التمويل الدولية.

أكدت الدكتورة جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس الأكاديمية، في كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية، أن التعاون المصري–الألماني في مجال البحث العلمي يمثل نموذجًا رائدًا للشراكات الدولية المؤثرة، مشيرةً إلى أن التحديات العالمية مثل تغير المناخ وأمن المياه والصحة العامة والتنمية المستدامة تتطلب تعاونًا علميًا عابرًا للحدود.

وأضافت أن الأكاديمية تسعى من خلال مشاركتها إلى تعزيز الشراكات البحثية المبتكرة وبناء مشروعات مشتركة تدعم أولويات البحث العلمي الوطني، مؤكدة أن هذا اللقاء يشكّل منصة لتأسيس شراكات جديدة ومستدامة تسهم في تحفيز الابتكار وتحقيق التنمية المتوازنة بين البلدين.

تضمّن البرنامج كلمات افتتاحية لكل من الأستاذة فاطمة سليمان، نائب مدير المكتب الإقليمي للـDAAD بالقاهرة، والسيدة أنطونيا شولتز من سفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية في مصر، والدكتورة جينا الفقي، إلى جانب عروض تعريفية بفرص التمويل البحثي التي تقدمها كل من مؤسسة الأبحاث الألمانية (DFG)، وبعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

وتأتي مشاركة أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في هذا الحدث في إطار جهودها المستمرة لدعم التعاون الدولي والدبلوماسية العلمية، وتعزيز تبادل الخبرات وبناء شبكات بحثية مستدامة مع المؤسسات الألمانية بما يسهم في تحقيق التنمية والابتكار في مجالات البحث العلمي ذات الأولوية الوطنية.

