أيمن عاشور: فتح باب التقدم لبرنامج العلوم الأساسية

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن دعم البحوث في مجالات العلوم الأساسية يُعد أحد المرتكزات الرئيسية لتطوير منظومة البحث العلمي في مصر، مشيرًا إلى أن هذه المجالات تمثل الأساس لكل تقدم علمي وتكنولوجي، وأن الاستثمار فيها ينعكس بصورة مباشرة على جودة البحث العلمي والابتكار، ويسهم في بناء قاعدة علمية قادرة على دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

في هذا الإطار، أعلنت هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF) عن فتح باب التقدم للنداء البحثي الرابع لبرنامج العلوم الأساسية، والذي يهدف إلى تحفيز البحث العلمي في هذا المجال الحيوي، وبناء مجموعات بحثية مبتكرة قادرة على مواجهة التحديات، بما ينعكس إيجابيًا على جودة البحث العلمي وأثره في مصر.

ويتضمن النداء تمويل أفضل المقترحات البحثية بحد أقصى ٣ ملايين جنيه للمشروع الواحد في مجالات الرياضيات، والكيمياء، والفيزياء، والجيولوجيا، وذلك لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على ثلاث سنوات، حيث يتم تحكيم المقترحات الفنية المقدمة للهيئة على أساس تنافسي بواسطة محكمين متخصصين في المجالات العلمية المختلفة، طبقًا لقواعد الهيئة.

وأوضح الدكتور ولاء شتا الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، أن الهيئة مستمرة في إطلاق النداءات البحثية التي تواكب أولويات الدولة في مجالات العلوم والتكنولوجيا، مؤكدًا أن هذا النداء يُعد فرصة مهمة لدعم الباحثين المتميزين وتحفيزهم على تنفيذ بحوث نوعية في مجالات العلوم الأساسية، تسهم في رفع كفاءة المنظومة البحثية وتعزز مكانة مصر العلمية على المستويين الإقليمي والدولي.

آخر موعد لتلقي المقترحات البحثية: ١٧ نوفمبر ٢٠٢٥، الساعة الثانية ظهرًا.

وذلك طبقًا للقواعد والشروط التفصيلية المُعلنة على الموقع الإلكتروني للهيئة



