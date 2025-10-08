الأربعاء 08 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

أيمن عاشور: فتح باب التقدم لبرنامج العلوم الأساسية

الدكتور أيمن عاشور
الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي
ads

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن دعم البحوث في مجالات العلوم الأساسية يُعد أحد المرتكزات الرئيسية لتطوير منظومة البحث العلمي في مصر، مشيرًا إلى أن هذه المجالات تمثل الأساس لكل تقدم علمي وتكنولوجي، وأن الاستثمار فيها ينعكس بصورة مباشرة على جودة البحث العلمي والابتكار، ويسهم في بناء قاعدة علمية قادرة على دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

في هذا الإطار، أعلنت هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF) عن فتح باب التقدم للنداء البحثي الرابع لبرنامج العلوم الأساسية، والذي يهدف إلى تحفيز البحث العلمي في هذا المجال الحيوي، وبناء مجموعات بحثية مبتكرة قادرة على مواجهة التحديات، بما ينعكس إيجابيًا على جودة البحث العلمي وأثره في مصر.

ويتضمن النداء تمويل أفضل المقترحات البحثية بحد أقصى ٣ ملايين جنيه للمشروع الواحد في مجالات الرياضيات، والكيمياء، والفيزياء، والجيولوجيا، وذلك لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على ثلاث سنوات، حيث يتم تحكيم المقترحات الفنية المقدمة للهيئة على أساس تنافسي بواسطة محكمين متخصصين في المجالات العلمية المختلفة، طبقًا لقواعد الهيئة.

وأوضح الدكتور ولاء شتا الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، أن الهيئة مستمرة في إطلاق النداءات البحثية التي تواكب أولويات الدولة في مجالات العلوم والتكنولوجيا، مؤكدًا أن هذا النداء يُعد فرصة مهمة لدعم الباحثين المتميزين وتحفيزهم على تنفيذ بحوث نوعية في مجالات العلوم الأساسية، تسهم في رفع كفاءة المنظومة البحثية وتعزز مكانة مصر العلمية على المستويين الإقليمي والدولي.

آخر موعد لتلقي المقترحات البحثية: ١٧ نوفمبر ٢٠٢٥، الساعة الثانية ظهرًا.
وذلك طبقًا للقواعد والشروط التفصيلية المُعلنة على الموقع الإلكتروني للهيئة
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التعليم العالي والبحث العلمي العلوم والتكنولوجيا اهداف التنمية المستدامة الاقتصاد الوطنى البحث العلمي في مصر البحث العلمي التعليم العالي التنمية المستدامة التكنولوجيا والابتكار

مواد متعلقة

أكاديمية البحث العلمي تناقش إعداد الاستراتيجية الوطنية للحوسبة الكمومية

اليوم، إقامة أضخم مزاد لبيع سيارات وبضائع جمارك مطار القاهرة

أكاديمية البحث العلمي تتيح منحة لحضور اجتماعات الجمعية الألمانية للفيزياء عبر مركز SESAME

أكاديمية البحث العلمي تشارك في "اليوم المصري–الألماني للمواءمة البحثية"

123 أستاذا من جامعة عين شمس في التشكيل الجديد باللجان العلمية للترقيات بالأعلى للجامعات

أبرز قرارات المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب خلال اجتماعه بجامعة السويس

جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية إحدى ثمار المشروعات القومية والتنموية بشرق القناة.. 4.5 مليار جنيه تكلفة إنشاءات وتجهيزات جامعة الإسماعيلية الأهلية الجديدة.. تقديم برامج دراسية حديثة في 8 كليات

جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية تقدم برامج دراسية حديثة مواكبة لمتطلبات سوق العمل

الأكثر قراءة

هارب من حكم بالمؤبد في قضية رشوة، التفاصيل الكاملة للقبض على رئيس حي شرق الإسكندرية

السيسي: ما حدش يقدر على مصر

مديرة مدرسة تثير الغضب، رفضت دخول طالبة إلى فصلها وأجبرتها على نظام البكالوريا (فيديو)

السيسي: أنباء مشجعة عن مفاوضات وقف الحرب بغزة وأدعو ترامب لحضور التوقيع بشرم الشيخ

ضياء داوود بعد تقديم أوراق ترشحه: نعتمد على ربنا وثقة الشعب

بعد استبعاد أحمد رسلان من ترشيحات النواب، مصادر: قيادات القبائل يطلبون من العرجاني التدخل

الداخلية تحتفل اليوم بتخريج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة

8 رسائل قوية من وزير الداخلية في حفل الشرطة 2025

خدمات

المزيد

ارتفاع جنوني في سعر الجنيه الذهب صباح اليوم الأربعاء

قفزة في أسعار الذهب اليوم وهذا العيار يسجل 6154 جنيها

بعد القفزة الكبيرة، آخر تطورات أسعار الذهب اليوم الأربعاء 8-10-2025 ببداية التعاملات

سعر الدولار في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 8-10-2025

المزيد

انفوجراف

بعد الخروج المبكر لمنتخب مصر.. المنتخبات المتأهلة لثمن نهائي مونديال الشباب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الشفاء من الشلل في المنام وعلاقته بالتوقف عن ارتكاب المعاصي

أدعية من القرآن والسنة لطلب الرزق، رددها في كل صباح

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 8 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads