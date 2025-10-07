أكاديمية البحث العلمي تتيح منحة لحضور اجتماعات الجمعية الألمانية للفيزياء عبر مركز SESAME

أعلنت أكاديمية البحث العلمي عن إتاحة الفرصة أمام الباحثين والعلماء من الدول الأعضاء في مركز ضوء السينكروترون للعلوم التجريبية والتطبيقات في الشرق الأوسطذ للمشاركة في اجتماعات الجمعية الألمانية للفيزياء (DPG) خلال شهر مارس 2026.

بدعم من مؤسسة فيلهلم وإلسه هيراوس (WE-Heraeus Foundation)، تُعد هذه المبادرة منصة متميزة لمشاركة الأبحاث العلمية، والتواصل مع روّاد الفيزياء، وتعزيز التبادل العلمي الدولي، حيث يتيح البرنامج دعمًا خاصًا للباحثين الشباب للمشاركة في أحد أكبر مؤتمرات الفيزياء في أوروبا.

من المقرر عقد ثلاثة اجتماعات خلال شهر مارس 2026، تتناول تخصصات فيزيائية مختلفة، ويُعقد أولها في الفترة من 1 إلى 6 مارس 2026.

المنحة مقدمة إلى 25 عالمًا في بداية مسيرتهم المهنية (حتى 8 سنوات بعد الحصول على درجة الدكتوراه)، من المنتسبين إلى مؤسسات علمية داخل الدول الأعضاء في SESAME، وتشمل المنحة:

* رسوم الاشتراك

* نفقات السفر

* الإقامة للباحثين المشاركين بأوراق علمية

آخر موعد لإرسال استمارات الترشيح: 1 نوفمبر 2025

نموذج التقديم:

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.