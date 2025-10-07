الثلاثاء 07 أكتوبر 2025
أخبار مصر

أكاديمية البحث العلمي تتيح منحة لحضور اجتماعات الجمعية الألمانية للفيزياء عبر مركز SESAME

اكاديمية البحث العلمي،
اكاديمية البحث العلمي، فيتو
 أعلنت أكاديمية البحث العلمي عن إتاحة الفرصة أمام الباحثين والعلماء من الدول الأعضاء في مركز ضوء السينكروترون للعلوم التجريبية والتطبيقات في الشرق الأوسطذ للمشاركة في اجتماعات الجمعية الألمانية للفيزياء (DPG) خلال شهر مارس 2026.

بدعم من مؤسسة فيلهلم وإلسه هيراوس (WE-Heraeus Foundation)، تُعد هذه المبادرة منصة متميزة لمشاركة الأبحاث العلمية، والتواصل مع روّاد الفيزياء، وتعزيز التبادل العلمي الدولي، حيث يتيح البرنامج دعمًا خاصًا للباحثين الشباب للمشاركة في أحد أكبر مؤتمرات الفيزياء في أوروبا.

من المقرر عقد ثلاثة اجتماعات خلال شهر مارس 2026، تتناول تخصصات فيزيائية مختلفة، ويُعقد أولها في الفترة من 1 إلى 6 مارس 2026.

المنحة مقدمة إلى 25 عالمًا في بداية مسيرتهم المهنية (حتى 8 سنوات بعد الحصول على درجة الدكتوراه)، من المنتسبين إلى مؤسسات علمية داخل الدول الأعضاء في SESAME، وتشمل المنحة:

* رسوم الاشتراك

* نفقات السفر

* الإقامة للباحثين المشاركين بأوراق علمية

آخر موعد لإرسال استمارات الترشيح: 1 نوفمبر 2025
نموذج التقديم

 

أكاديمية البحث العلمى الأبحاث العلمية البحث العلمي الشرق الأوسط درجة الدكتوراه

