ورشة عمل بأكاديمية البحث العلمي تناقش خارطة طريق للاستغلال الأمثل لزيوت التزييت

نظّم مجلس بحوث البترول والثروة المعدنية بـ أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا اليوم ورشة عمل تناولت إعداد خارطة طريق وطنية للاستغلال الأمثل لزيوت التزييت، بهدف وضع إطار استراتيجي يعزز القيمة المضافة لهذا القطاع الحيوي من خلال تحسين الإنتاج المحلي والتصنيع والتسويق وإعادة التدوير.

ترأس الورشة الدكتور أحمد جبر – المشرف على المجالس النوعية، والمهندس أسامة كمال – وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق ومقرر المجلس، والدكتور محمد عبد العظيم حجازي – الباحث الرئيسي للخارطة وأستاذ البتروكيماويات بمعهد بحوث البترول.

شهدت الورشة مشاركة واسعة من الجهات البحثية والصناعية الوطنية، من بينها معهد بحوث البترول، والهيئة العربية للتصنيع، وهيئة البترول، ووزارة الإنتاج الحربي، والمركز القومي للبحوث، وشركات مصر للبترول والتعاون والنيل، وهيئة الطاقة المتجددة، وجمعية المهندسين المصرية، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات.

وتناولت المناقشات آليات تطوير قطاع زيوت التزييت عبر البحث والتطوير في الإضافات والزيوت الطبيعية وإعادة التدوير، لما لذلك من عائد اقتصادي وبيئي، إلى جانب أهمية وضع ضوابط تنظيمية تدعم الاستخدام المستدام لهذه الموارد.

وأكد  الدكتور أحمد مجدي جبر أهمية الدور الذي تقوم به المجالس النوعية بالأكاديمية في إعداد دراسات استراتيجية تسهم في تعميق التصنيع المحلي ودعم أولويات الدولة المصرية في مجالات البحث والتطوير.

