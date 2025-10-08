معهد بحوث الإلكترونيات رئيسًا شرفيًا لمؤتمر الطاقة – إفريقيا 2025

شارك معهد بحوث الإلكترونيات كرئيس شرفي في فعاليات مؤتمر الطاقة – إفريقيا 2025 IEEE Power Africa 2025، الذي عقد بأحد فنادق القاهرة، وذلك برعاية د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبمشاركة دولية واسعة تضم باحثين وخبراء وصناع قرار من 45 دولة من مختلف أنحاء العالم؛ ليشكل منصة دولية رائدة لتبادل الخبرات، وعرض أحدث البحوث العلمية، ومناقشة التوجهات المستقبلية في مجالات الطاقة والشبكات الذكية والبنية التحتية الرقمية.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بأهمية المشاركة في الفعاليات الإقليمية والدولية؛ لتعزيز التواصل الأكاديمي والبحثي وتبادل الخبرات مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية على مستوى العالم، ومواكبة التطورات العالمية، وذلك في إطار تفعيل مبدأ المرجعية الدولية أحد محاور الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030.



وألقت د. شيرين محمد عبد القادر محرم رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، كلمة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، رحبت خلالها بالمشاركين، مؤكدة أهمية التعاون الدولي في مواجهة تحديات الطاقة المستدامة والتحول الرقمي، ودور البحث العلمي والابتكار في تقديم حلول عملية وفعالة تلبي احتياجات المجتمعات، وتدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن معهد بحوث الإلكترونيات باعتباره مؤسسة وطنية رائدة في مجالات الإلكترونيات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يولي اهتمامًا كبيرًا بالبحث العلمي والتطوير والابتكار، ويعمل على بناء شراكات محلية ودولية تعزز دوره في دعم رؤية مصر 2030 وإستراتيجيتها للتحول الرقمي والطاقة الجديدة والمتجددة، مؤكدة أن مشاركة معهد بحوث الإلكترونيات كرئيس شرفي للمؤتمر تأتي تقديرًا لدوره البحثي الرائد، وتعكس مكانته الإقليمية والدولية والتزامه بدعم الابتكار والتعاون العلمي في قطاع الطاقة.



كما ألقى د. أحمد حسن مدين الأستاذ بكلية الهندسة جامعة النيل ورئيس IEEE فرع مصر والرئيس المشارك للمؤتمر، كلمة في الجلسة الافتتاحية استعرض خلالها تاريخ المؤتمر في إفريقيا على مدار عشر سنوات، مشيرًا إلى دوره كحدث رائد يجمع الخبراء والباحثين من جميع أنحاء العالم؛ لمناقشة أحدث الابتكارات والتقنيات في قطاع أنظمة الطاقة، ومعالجة التحديات والفرص بالقارة الإفريقية مع التركيز على تكامل أنظمة الطاقة، ونماذج الأعمال، والتطورات التكنولوجية، والسياسات والأطر التنظيمية.

وقد شارك في الجلسة الافتتاحية بكلمات الترحيب كل من د. إيرين سامي الرئيس المشارك للمؤتمر والأستاذ بكلية الهندسة جامعة النيل، ود. محمد سعيد الأستاذ المساعد بكلية الهندسة جامعة النيل، ود. نولا شولز الرئيس السابق IEEE Power and Energy Society ود. أيمن الرفاعي الرئيس الحالي IEEE Industry Applications (IAS) ود. رجان كابور الرئيس Smart Village ورؤساء الأفرع المختلفة من دول العالم IEEE Power and Energy (PES).

بدأت فعاليات المؤتمر بمحاضرة افتتاحية ألقتها د. ويني أي أستاذة بجامعة كارلتون كندا، وعضو مجلس محافظي جمعية الفوتونات، استعرضت خلالها أحدث ما توصل إليه العلم في مجال الإلكترونيات، وتحسين كفاءة خلايا الطاقة الشمسية، وسبل توظيف التكنولوجيا لتعزيز قدرات توليد الطاقة، كما ألقى إيهاب السعدني عميد كلية الهندسة بجامعة خليفة أبوظبي، محاضرة بعنوان "سماء أنظف مع تكامل الطاقة المتجددة والنقل الكهربائي"، استعرض خلالها تجارب دول مختلفة في الحد من التلوث الناتج عن توليد الكهرباء والطاقة، وسبل تحسين الأداء في هذا المجال.

ومن ناحية أخرى، تقدمت شيرين محرم بالشكر إلى أعضاء هيئة البحوث بمعهد بحوث الإلكترونيات تقديرًا لدورهم الفاعل في أنشطة المؤتمر، حيث أسهموا في تنظيم الفعاليات، وتحكيم الأبحاث العلمية المقدمة ضمن جلسات المؤتمر، إلى جانب توليهم مهام رئاسة الجلسات (Chair) ونواب الرئاسة (Co-Chair) في عدد من الجلسات العلمية المتخصصة، ويعكس ذلك حجم الثقة الدولية في خبرات المعهد البحثية، ودوره المؤثر في دعم مسيرة البحث العلمي والارتقاء بها على المستويين الإقليمي والدولي.

وفي إطار رسالته في نشر المعرفة وتبادل الخبرات التطبيقية، قدم معهد بحوث الالكترونيات تدريبًا متخصصًا للمشاركين في المؤتمر حول بطاريات الليثيوم-أيون (Lithium-ion batteries)، تناول أحدث الاتجاهات البحثية والتطبيقات العملية في هذا المجال الحيوي.

