أكاديمية البحث العلمي تناقش إعداد الاستراتيجية الوطنية للحوسبة الكمومية

ترأست الدكتورة جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي، الاجتماع المشترك بين مجلس بحوث الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومجلس بحوث العلوم الأساسية، والذي عُقد مؤخرا بقاعة مجلس الأكاديمية.

شرف الاجتماع الدكتور حسام الدين عثمان، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون البحث العلمي والابتكار، بحضور الدكتور أحمد مجدي جبر، المشرف على قطاع المجالس النوعية، والدكتور أحمد مصطفى الشربيني، مقرر مجلس بحوث الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أحمد جمعة رضوان، مقرر مجلس بحوث العلوم الأساسية، وعدد من أعضاء المجلسين.

ناقش الاجتماع وضع استراتيجية وطنية للحوسبة الكمومية (Quantum Computing)، حيث أكد الدكتور حسام عثمان أهمية الاستراتيجية لمواكبة التطورات العالمية، مشيرًا إلى امتلاك مصر لكفاءات علمية قادرة على قيادة هذا المجال، مشددا على أهمية استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير منظومة البحث العلمي.

وأكدت الدكتورة جينا الفقي أن إعداد الاستراتيجية يأتي بتكليف من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرةً إلى أن الأكاديمية تمتلك المقومات والخبرات العلمية التي تؤهلها للاضطلاع بهذا الدور الوطني.

فيما أكد الدكتور أحمد مجدي جبر استمرار التكامل بين المجالس النوعية ودورها في إعداد دراسات استراتيجية مثل “أخلاقيات الذكاء الاصطناعي”.

وانتهى الاجتماع بعدد من التوصيات، من أبرزها تشكيل مجموعات عمل وطنية تضم خبراء من الجامعات والمراكز البحثية والقطاع الخاص، ووضع البنية الأساسية للاستراتيجية والمشروعات المقترحة في هذا المجال الواعد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.