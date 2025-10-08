جمارك مطار الغردقة تحبط تهريب حشيش داخل علبة كريم بحوزة ألماني

تمكن رجال الجمارك بـمطار الغردقة الدولى برئاسة الدكتور هشام محمود شرارة مدير الإدارة من ضبط كمية من مخدر الحشيش، بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠، وقانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ وقانون الاستيراد والتصدير رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥.

وأفاد مصدر جمركي أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من ألمانيا، اشتبه شنودة كندس مأمور الجمرك فى راكب ألماني الجنسية قادم من مطار فرانكفورت أثناء خروجه من بوابة اللجنة الجمركية، بتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-ray، بمعرفة أحمد فتحى مأمور الفحص ومحمد صبحي رئيس قسم الفحص بالأشعة فتم تأكيد الاشتباه.



قام مهند أحمد سامى نائب مدير الإدارة، بتكليف محمود خميس مأمور الجمرك ومحمود الحاوي رئيس قسم بتفتيش حقائبه فتبين وجود كمية من الحشيش المخدر مخبأة داخل علبة كريم فى إحدى الحقائب.

قام بالجرد والتحريز وائل قرقار ومحمود الحاوي، بحضور محمد سيف من الأمن الجمركي، تحت إشراف عبدالمحسن الشعيني مدير إدارة الأمن الجمركي.

قرر عبدالعال نعمان مدير عام جمارك الغردقة، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط الجمركى رقم ١٦ لسنة ٢٠٢٥، وإحالة الراكب للنيابة العامة بعد العرض على عمر خليفة رئيس الادارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية، بالتنسيق مع د. سعد سالم رئيس الادارة المركزية لتكنولوجيا الالتزام.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذالجمركية والمطارات، وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

