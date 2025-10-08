تأجيل محاكمة أب ضرب ابنه بخرطوم حتى الموت بالقليوبية

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة – الدائرة الأولى، تأجيل محاكمة أب وشقيقه بتهمة قتل نجل الأول باستخدام «خرطوم» للتخلص من مصاريفه كونه من ذوي الهمم، بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، إلى اليوم الثالث من دور شهر نوفمبر المقبل للمرافعة.

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين أيمن حسين حمدان، وحسام همام العادلي، وهيثم حلمي علي، ومحمد علي حمودة، وأمانة سر إيهاب سليمان.

تأجيل محاكمة أب وشقيقه بتهمة قتل نجل الأول من ذوي الهمم بشبرا الخيمة

كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين حسن. م. م (51 سنة – عاطل – مقيم 87 شارع أحمد عرابي، عزبة عثمان – قسم أول شبرا الخيمة – القليوبية)، وأحمد. م. ح (46 سنة – عاطل – مقيم بنفس العنوان)، إلى محكمة الجنايات في القضية رقم 9002 لسنة 2025 قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1550 لسنة 2025 كلي جنوب بنها.

وأسندت إليهما النيابة القليوبية أنهما في 3 أبريل 2025، بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، قتلا عمدًا مع سبق الإصرار المجني عليه ممدوح ح (نجل المتهم الأول)، إذ بيتا النية وعقدا العزم على التخلص منه، وأعدا لذلك أداة "خرطوم"، وباغتاه داخل المسكن، حيث قاما بشل حركته وتكميم فمه، ثم تعديا عليه بالضرب المبرح على رأسه وظهره وصدره وقدميه، مما تسبب في وفاته متأثرًا بإصاباته وفق ما ورد بتقرير الصفة التشريحية.

كما وجهت إليهما النيابة تهمة احتجاز المجني عليه دون وجه حق، إذ قاما بمنعه من مغادرة مسكنه وشل حركته قبل تنفيذ الجريمة، وذلك على النحو المبين في التحقيقات.

