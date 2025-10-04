محمد عبد الجليل يكتب: ضابط القليوبية يجسد رؤية الوزارة لضبط النفس.. شاب يهشم 5 سيارات ويعتدي على ضابط.. فكان الرد القبض عليه بهدوء!

مشهد كان كفيلًا بإشعال فتيل العنف، سيارة تسير بجنون في شوارع القليوبية، تقتلع عمود إنارة، وتصطدم بمركبات أخرى في محاولة يائسة للفرار. وعندما تدخل ضابط المرور والقوة المرافقة، كان المتهم (تحت تأثير عدم الاتزان) يصرخ ويقاوم، بل ويتعدى على الضابط.

في الماضي غير البعيد، ربما كان رد الفعل متوقعًا ومبررًا بالقوة الموازية. لكن ما سجّلته كاميرات المواطنين هذه المرة، هو تجسيد لأقصى درجات ضبط النفس التي تميزت بها أجهزة الأمن.



الالتزام بتعليمات الوزارة



لم يكن انضباط ضابط المرور في القليوبية مجرد سلوك فردي. إنه يمثل ثمرة للتوجهات المستمرة والتوجيهات الصارمة لوزير الداخلية، التي تشدد على ضرورة التعامل مع المواقف الأمنية الصعبة وفقًا لمعايير مهنية عالية. فحتى في أشد اللحظات توترًا، وحين يتعرض الضابط للاعتداء اللفظي أو الجسدي، تظل الأولوية هي حماية المتهم نفسه والمواطنين، وإتمام مهمة الضبط بأقل قدر من الخسائر والأضرار.



الضابط في الموقف الصعب لم ينسَ أن المتهم، رغم جنوحه، هو مواطن قد يكون تحت تأثير عوامل طارئة (كالمواد المسكرة)، وأن الهدف ليس معاقبته في الشارع، بل تأمين سلامته وتقديمه للعدالة ليتم تطبيق القانون بشكل كامل وعادل.



"المهنية" تنتصر على "الانتقام"

لقد أظهر الفيديو كيف تعامل الضابط مع المتهم الذي تجاوز كل الخطوط الحمراء، ليس فقط بتدمير الممتلكات، بل بمد يده على رجل القانون. ومع ذلك، بقيت أيدي الضابط والقوة المرافقة مقيدة بالتعليمات؛ ركزوا على تحييد الخطر (إيقاف السيارة) أولًا، ثم السيطرة على المتهم بشكل آمن ومهني، دون الانجرار إلى تبادل العنف أو استخدام القوة المفرطة التي كان يمكن أن تسبب إصابات بليغة للمتهم أو للضابط نفسه.



هذا الموقف يؤكد أن الأجهزة الأمنية تتبنى اليوم عقيدة عمل تقوم على الضبط والربط القانوني، وترفض أي شكل من أشكال التعامل العشوائي أو الثأري.



ليست الواقعة الأولى: نماذج منضبطة تثبت القاعدة



واقعة القليوبية ليست استثناءً، بل هي جزء من سلسلة وقائع مشابهة برهنت على التزام الضباط بهذا المنهج.

