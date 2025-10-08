الأربعاء 08 أكتوبر 2025
المشدد 5 سنوات لعاطل بتهمة إحداث عاهة مستديمة بالقليوبية

جنايات شبرا الخيمة،
جنايات شبرا الخيمة، فيتو

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السابعة، بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد 5 سنوات، لاتهامهما بالتعدي على أحد الأشخاص وإحداث عاهة مستديمة به بدائرة قسم أول العبور.

صدر الحكم برئاسة المستشار هاني فتحي عباس مطاوع، وعضوية المستشارين أحمد شحاتة هلال وماجد حسني فوزي ومحمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبري.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين أحمد. م. أ وإبراهيم. ي. أ، والمقيمين بمدينة العبور – المحلية الخامسة بمحافظة القليوبية، إلى محكمة الجنايات في القضية رقم 1762 لسنة 2024 قسم أول العبور، والمقيدة برقم 4770 لسنة 2024 كلي جنوب بنها.

وجاء في أمر الإحالة القليوبية أن المتهمين، في ليلة 25 فبراير 2024، بدائرة قسم أول العبور، تعديا عمدًا على المجني عليه حازم عماد الدين طلعت بالضرب باستخدام عصا “شوم” دون سبق إصرار أو ترصد، ما أسفر عن إصابته بانحراف في الحاجز الأنفي تسبب له في عاهة مستديمة بنسبة 2%، وفقًا لتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق.

كما أسندت إليهما النيابة العامة تهمة إحراز أداتين (عصا شوم) مما يُستخدم في الاعتداء على الأشخاص، دون ترخيص، على النحو الثابت بالتحقيقات.

