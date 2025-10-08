الأربعاء 08 أكتوبر 2025
خارج الحدود

مسئول إسرائيلي عن مفاوضات غزة: ترامب يضغط والموقف العربي له ثقل غير مسبوق

ترامب وكوشنر، فيتو
ترامب وكوشنر، فيتو

قال مسئول في الاحتلال الإسرائيلي: “نقترب بحذر من إنجاز المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة، ونسعى لتعديل خريطة الانسحاب”.

ضغوط ترامب لتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار

وأضاف في تصريحات صحفية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يضغط للمضى قدما في توقيع الاتفاق، والموقف العربي له ثقل غير مسبوق.

وانطلقت اليوم فى مدينة شرم الشيخ، جولة مباحثات موسعة جديدة بشأن خطة ترامب، لإنهاء الحرب في قطاع غزة.

جلسة موسعة فى شرم الشيخ لمناقشة خطة ترامب

وضمت الجلسة الموسعة مبعوثي الرئيس الأمريكى ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، ومدير المخابرات المصرية ورئيس وزراء قطر ومدير المخابرات التركية إضافة إلى رئيس الوفد الإسرائيلي الوزير رون ديرمر. وانضم وفدان من حركتي الجهاد والجبهة الشعبية إلى وفد حماس الموجود في شرم الشيخ.

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، قال فى تصريحات له فجر اليوم، إن اليومين المقبلين سيكونان حاسمين بشأن إعادة المحتجزين وإنهاء الحرب في غزة، كما اعتبر ترامب أن هناك "فرصة حقيقية" للتوصل إلى اتفاق سلام في غزة.

الخارجية التركية: من الممكن الإعلان عن وقف إطلاق نار في غزة اليوم

تعزيز التعاون ووقف حرب غزة يتصدران مكالمة السيسي ونظيره الجزائري

 

 

 

