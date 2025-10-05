الأحد 05 أكتوبر 2025
13 مرشحا يتنافسون على مقاعد التجديد النصفي بنقابة أطباء القليوبية

تستعد نقابة أطباء القليوبية لإجراء انتخابات التجديد النصفي، المقررة يوم الجمعة المقبل 10 أكتوبر الجاري، حيث جري تحديد المقر الانتخابى نادى نقابة المحامين بمدينة بنها، ودعوة الناخبين من أعضاء النقابة للحضور والإدلاء بأصواتهم.

 

في ذكرى نصر أكتوبر، محافظ القليوبية يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول

وكيل صحة القليوبية يتابع إجراءات الكشف الطبي على مرشحي "النواب"

واعلنت لجنة الإشراف علي الانتخابات المكونة من ا.د أحمد سعيد عثمان أمين مساعد نقابة أطباء القليوبية رئيسا وعضوية د.هشام سعيد وكيل النقابة الفرعية بالقليوبية ود.رؤؤف فؤاد أمين مساعد صندوق نقابة أطباء القليوبية أن الاقتراع يبدأ من 9 صباحا إلي 5 مساء يعقبه عمليات الفرز 
 

وأضافت اللجنة في بيان لها أن المرشحين علي مقاعد النقابة الفرعية بالقليوبية 13 مرشحا يتنافسون علي 4 مقاعد وهم: 


5 مرشحين فوق السن كالتالي الأطباء: 


أحمد أنور
احمد عمر محمد
اسلام السيد
راشد حشاد
رجب هريدي


و8 مرشحين تحت السن كالتالي الأطباء: 


أحمد خليل
أسماء بيان
عماد زيادة
محمد زغاری
محمد سید
مصطفى الورداني
مصطفى خليل سلطان

دعت اللجنة المشرفة علي انتخابات نقابة أطباء القليوبية من لهم حق التصويت من الأطباء الي المشاركة في الانتخابات وأشارت إلى أنه يجب على الطبيب الذي له حق التصويت أن يكون مسددا للاشتراكات حتى عام 2024، ومتاح تسديد الاشتراكات طوال يوم الانتخابات حيث أن التصويت يشمل التجديد النصفي للنقابة العامة ونقابة أطباء القليوبية

أوضحت اللجنة في بيانها أن عضو الجمعية العمومية يقوم باختيار مقعدين تحت السن ومقعدين فوق السن لمجلس النقابة الفرعية بالقليوبية، و7 أعضاء ممثلين عن النقابة العامة 3 أعضاء فوق السن و3 آخرين تحت السن وعضو لمنطقة وسط الدلتا وأن الانتخابات تجري تحت إشراف قضائي كامل

