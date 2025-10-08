الأربعاء 08 أكتوبر 2025
عصام كامل

إصابة 8 أشخاص في انقلاب ميكروباص بطريق "بلبيس – أبوسمران" بالشرقية

شهدت محافظة الشرقية حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق “بلبيس – أبوسمران” عقب الكلية الجوية، مما أسفر عن إصابة 8 أشخاص بإصابات متنوعة ما بين كسور وكدمات وسحجات بأنحاء متفرقة بالجسد.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من مستشفى بلبيس يفيد بوصول المصابين لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، وانتقلت الأجهزة المعنية إلى موقع الحادث، حيث تبين وقوعه نتيجة انقلاب السيارة على الطريق.

نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي العلاج اللازم

تم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

حوادث الطرق…تعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يومي

وتعرف حوادث الطرق بالحوادث المرورية أو حوادث السير، وتعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يومي، وهي تتسبب في العديد من الخسائر الماديّة، والإصابات البشريّة، وحالات الوفاة، ويعتمد ذلك بشكل أساسي على حدة وقوة الحادث، وهي بأنواع عديدة ومنها: حوادث الدهس، والتدهور، والاصطدام سواء بجسم غريب، أو حيوان، أو سيارة أخرى، ويوجد العديد من الأسباب وراء وقوع هذه الحوادث.

ويمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح  أبرزها: عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه وتجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة، عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة، الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين، اتباع إرشادات المرور، والطرق، والإشارات الضوئيّة، والتأكد من أمان المركبة وصيانتها بشكل منتظم، وعدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة، مع المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة، والقيام بالواجبات والمسؤوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.

