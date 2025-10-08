إصابة 8 أشخاص في انقلاب ميكروباص بطريق "بلبيس – أبوسمران" بالشرقية

شهدت محافظة الشرقية حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق “بلبيس – أبوسمران” عقب الكلية الجوية، مما أسفر عن إصابة 8 أشخاص بإصابات متنوعة ما بين كسور وكدمات وسحجات بأنحاء متفرقة بالجسد.

نزيف الأسفلت مستمر.. حادث مروري يسفر عن إصابة 8 في بلبيس

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من مستشفى بلبيس يفيد بوصول المصابين لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، وانتقلت الأجهزة المعنية إلى موقع الحادث، حيث تبين وقوعه نتيجة انقلاب السيارة على الطريق.

نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي العلاج اللازم

تم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

حوادث الطرق…تعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يومي

وتعرف حوادث الطرق بالحوادث المرورية أو حوادث السير، وتعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يومي، وهي تتسبب في العديد من الخسائر الماديّة، والإصابات البشريّة، وحالات الوفاة، ويعتمد ذلك بشكل أساسي على حدة وقوة الحادث، وهي بأنواع عديدة ومنها: حوادث الدهس، والتدهور، والاصطدام سواء بجسم غريب، أو حيوان، أو سيارة أخرى، ويوجد العديد من الأسباب وراء وقوع هذه الحوادث.

ويمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح أبرزها: عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه وتجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة، عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة، الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين، اتباع إرشادات المرور، والطرق، والإشارات الضوئيّة، والتأكد من أمان المركبة وصيانتها بشكل منتظم، وعدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة، مع المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة، والقيام بالواجبات والمسؤوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.